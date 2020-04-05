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武漢肺炎疫情10/100

法國武漢肺炎病故總數達新高 安養中心占1/3

最新更新：2020/04/05 09:09

（中央社巴黎4日綜合外電報導）法國2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）總死亡人數今天來到新高，因為當局把先前未予通報的老人安養中心喪生數據納入總數之中。

法國衛生部今天通報於醫院病故的武漢肺炎患者達441人，低於昨天通報的588紀錄，醫院亡故總數來到5532人。

衛生部同時連續第3天通報老人安養中心自疫情3月初爆發以來的死亡總數。法國當局過去並不通報這方面資訊。

這使得法國境內再添2028人亡故，全國總死亡人數來到7560起，比昨天累計總數增加1053起。

過去未通報的老人安養中心死亡數字，如今占全國武漢肺炎喪生總數的近1/3。

衛生部公衛署長沙羅孟（Jerome Salomon）在每日例行簡報中表示，全國醫院確診病例新增4267起，累計6萬8605起，增幅達7%，但比昨天的9%來得緩和。

但他同時表示，老人安養中心內「確診或可能」病例增加20%，來到2萬1348起。沙羅孟並未說明2萬1348起中，確診和可能病例各占多少。

加總醫院和老人安養中心病例，法國確診或疑似病例來到8萬9953起。流行病學家表示，這個確診統計數字很難與其他國家相比較，因為有些國家採取比法國更為廣泛的採檢政策。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1090405

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