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武漢肺炎症狀未緩解 英相強生預防性入院
首頁 / 國際

羅斯福號染疫 紐時：遭解職艦長確診武漢肺炎

最新更新：2020/04/06 04:38

（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國航空母艦「羅斯福號」日前爆發武漢肺炎疫情，當時艦長克勞齊上校為部屬請命卻遭解職，「紐約時報」今天引述知情人士說法報導，克勞齊上校已經確診感染武漢肺炎。

「紐約時報」（New York Times）引述兩名親近克勞齊上校（Capt. Brett Crozier）的美國海軍軍官學校（United States Naval Academy）同學說法報導，克勞齊2日被解除艦長職務前就開始出現武漢肺炎症狀，且已經檢測呈陽性反應。

路透社報導，美國海軍沒有立即回覆置評請求，美國國防部同樣沒有立即回覆置評請求。

克勞齊日前致函海軍上級要求加強行動，讓「羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt）全員下船檢測隔離，以免2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情在艦上蔓延，之後這封信內容在媒體上曝光。

現年50歲的克勞齊於4月2日被美國代理海軍部長莫德里（Thomas Modly）解除職務，時間點就在克勞齊對海軍高層發出請求救援信的3天後。

另外，美國海軍昨天指出，將近有5000名官兵的羅斯福號，其中已有155人確診感染武漢肺炎，但全數沒住院治療，目前艦上44%的官兵都接受了檢測。（譯者：陳彥鈞）1090406

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