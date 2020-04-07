土耳其武漢肺炎破3萬例 新增確診連4天創新高

（中央社記者何宏儒安卡拉6日專電）土耳其今天採檢2萬1400例武漢肺炎疑似病例，通報3148例確診，並且新增75人不治；累計確診3萬217例，累計死亡649例。新增病例數已連續4天創新高。

當局提高對2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）採檢能量，連續兩天檢測逾2萬例，使得確診病例數持續攀升。

衛生部今晚在網站上公布疫情通報顯示，累計確診數已突破3萬例。衛生部長克扎（Fahrettin Koca）在推特帳號發文指出，單日檢測數很快就會達到3萬例，康復病例比例持續上升，感染率低，「病毒靠接觸傳播，我們不要給這個病毒機會，我們待在家裡」。

衛生部指出，目前共檢測20萬2845例，累計有1326例康復。另外，「加護病房占床數」和「靠呼吸器維生病患數」分別為1415例、966例。

衛生部2019冠狀病毒科學諮詢委員會委員切利克（Ilhami Celik）告訴「晨報」（Sabah），目前正當土耳其武漢肺炎疫情演變關鍵數週，但民眾生活很可能於穆斯林齋戒月結束之前恢復正常。

今年齋戒月自4月下旬起至5月下旬。

切利克評估，境內感染武漢肺炎的趨勢很可能於4月第3週達到高峰，然後開始趨緩。他強調，民眾對防疫措施的配合度越高，就可以越早恢復正常生活。

切利克指出，目前醫院沒有過度負擔，而且相較於歐洲，武漢肺炎在土耳其的死亡率（2.15%）相對低，確診病例沒有出現過度增加或減少。他表示，就算出現新增病例遽增的情況，醫院也應付得來，「我們的醫院可以處理20倍的新增病例」。

他強調，4月前兩週對於降低疫情程度而言十分關鍵，但他也認為，疫情趨勢仍須觀察數週，「這幾週我們必須審慎因應，遵守所有措施不遺餘力進行防疫，否則土耳其將難以擺脫2019年冠狀病毒疾病，醫院將不堪負荷」。

切利克說：「如果我們遵守相關措施，等到氣溫上升時，我相信開齋節時生活將恢復正常。」今年開齋節預定將始於5月24日。

總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）今晚指出，將在第一大城伊斯坦堡歐洲和亞洲岸分別設置一家擁有1000床的新醫院。他同時表示，政府將對20至65歲公民免費提供口罩，每人每週5片，而且境內禁止販售口罩。

艾爾段於3月31日發起募款活動，協助受到武漢肺炎防疫措施衝擊而陷入財務困境的低收入民眾，並且率先捐出7個月薪水。他今晚宣布此一活動已募集15億里拉（約2億2100萬美元），「我們展開對230萬戶分配援助款的準備工作」。

土耳其已經政策「禁足」20歲以下、65歲以上公民，因此不會對這些民眾發放免費口罩。（編輯：王永志）1090407