保持社交距離 土耳其提醒地方政府餵流浪貓狗

土耳其內政部對社交距離祭出嚴厲措施之際，也指示地方政府定期餵食流浪動物，避免牠們因民眾未出門而挨餓。圖為3月22日伊斯坦堡法蒂赫區街角的流浪貓。中央社記者何宏儒伊斯坦堡攝 109年4月6日

（中央社記者何宏儒安卡拉6日專電）土耳其武漢肺炎確診病例已達2萬7000多例，內政部在嚴厲要求民眾保持社交距離之際，也指示地方政府定期餵食流浪動物，避免牠們因為民眾居家隔離、沒出門而挨餓。

「自由日報」（Hurriyet Daily News）今天報導，內政部敦促地方政府定期在指定地點對流浪貓狗等動物提供食物和飲水，以免因為民眾居家隔離沒有出門，而使牠們飢腸轆轆。

土耳其各地巿政府會對流浪動物施打疫苗且定期提供飲食。安卡拉街頭常見自在棲息的流浪狗，牠們外表健康，不會特別迴避行人。圖攝於2018年11月23日。中央社記者何宏儒安卡拉攝 109年4月6日

內政部在公告中表示：「將食物和飲水留在諸如公園、花園等流浪動物棲息的環境中，尤其是提供動物庇護的地點。」

土耳其各地市政府會對流浪動物施打疫苗並定期提供飲食。報導說：「照顧流浪動物是土耳其社會文化一環。」在第一大城伊斯坦堡和首都安卡拉街頭常見自在棲息其間的流浪貓、狗，牠們外表看起來通常身體健康，不會特別迴避行人。

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）在土耳其的累計死亡和確診數攀升，政府對民眾的行動自由逐步實施嚴厲的措施，已對20歲以下、65歲以上公民及慢性病患者下禁足令。

土耳其昨天新增2019冠狀病毒疾病3135例確診病例、73人不治，累計確診2萬7069例，累計死亡574人，疫情日益嚴峻。一項調查顯示，民眾對疫情益發憂心。

市場研究調查公司易普索（Ipsos）3月26日至30日對土耳其民眾調查的結果顯示，約84%受訪者認為2019冠狀病毒疾病是國家當前最重大的問題；認為是經濟問題的受訪者，1月時達55%，到3月降為10%。

最新的調查結果顯示，94%受訪者對新型冠狀病毒疫情感到憂心，約76%回答「非常憂心」，回答不擔心的受訪者只占1%。

認為疫情會對經濟產生不利影響的受訪者比例逐漸升高，從3月中旬約44%增至3月底的69%。另外，民眾對疫情可望很快結束的期盼也日益悲觀，3月中旬約45%受訪者認為「數月內」將不再有疫情，到3月底降為36%。

調查還發現，隨著疫情蔓延，若干巿售商品價格在兩週內水漲船高，包括被認為對人體免疫系統有幫助的醃漬蔬果產品價格上漲約30%，牙刷銷售量增加28%。另外，酵母的銷售也因為民眾改成自己在家烘焙蛋糕、餅乾、糕點而提升。（編輯：郭中翰）1090406