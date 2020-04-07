全球逾135萬人感染武漢肺炎 7萬5542人不治

（中央社巴黎7日綜合外電報導）法新社彙整的官方紀錄顯示，於7日格林威治標準時間（GMT）11時（台灣晚間7時），2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）在全球造成的死亡人數增至7萬5542人。

自去年12月疫情首度在中國爆發以來，全球現今有逾135萬1000起確診病例，遍及191個國家及地區，其中至少25萬3900人目前被認為已經康復。

上述紀錄使用法新社彙集各國當局及世界衛生組織（WHO）的數據，恐只反映實際感染總數的一部分。許多國家只檢測需要住院的病例。

自6日GMT19時（台灣7日凌晨3時）起，全球新增2359起死亡及4萬77起確診病例。西班牙新增最多死亡病例共743起，其次是美國的604起死亡病例。

西班牙累計有1萬3798起死亡及14萬510起感染病例，美國則累計有1萬993起死亡及36萬8449起感染病例，感染人數居全球之冠。

義大利自2月底通報死亡首例以來，迄今有1萬6523人死亡、13萬2547人感染、2萬2837人康復。

法國已通報8911起死亡及9萬8010起感染病例，隨後是英國的5373起死亡及5萬1608起感染病例。

中國（港澳地區除外）迄今通報3331起死亡、8萬1740起感染、7萬7167起康復病例。

自昨天以來，貝南、馬達加斯加及馬拉威相繼宣布境內首度出現相關死亡病例。（譯者：陳正健/核稿：劉學源）1090407