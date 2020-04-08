紐約武漢肺炎單日731死 創疫情爆發以來新高

（中央社記者尹俊傑紐約7日專電）武漢肺炎單日奪走紐約州731條人命，創疫情爆發以來新高，死亡總數直逼5500人。紐約州長古莫說，住院與重症患者增幅縮小顯示疫情接近高峰，民眾仍應遵守社交距離規定。

古莫（Andrew Cuomo）今天公布，紐約州2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診總數達13萬8836例，新增8147例，增幅降至6%；單日731人不治，增幅升至15%，累計5489人死亡，占全美總數約47%。

近5天，紐約州武漢肺炎新增死亡數分別為562、630、594、599、731人。過去兩天新增死亡數低於600人，外界一度燃起疫情趨緩的希望，但最新數據顯示單日死亡數一舉突破700大關，疫情尚未撥雲見日。

古莫指出，新增死亡數是抗疫落後指標。許多患者送醫後病情加重，插管治療數週後不治，因為依賴呼吸器時間愈久存活機率愈低。他說，近期住院與送入加護病房的患者增幅縮小，由此判斷，紐約州疫情已逐漸達到高峰，趨於穩定。

最新數據顯示，紐約州共1萬7493人感染武漢肺炎住院，日增656人；累計4593人住進加護病房，日增89人，創3月20日以來新低；最近一週，每天都有超過1000人出院。

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，全球逾138萬人感染武漢肺炎、7.8萬人喪命，全美確診病例達37.8萬例、1.1萬人死亡。

為因應疫情高峰，紐約州政府已要求醫院擴增容量至少50%，聯邦政府協助搭建的賈維茨會展中心（Javits Center）2500床位臨時醫院改收武漢肺炎患者，上週起停靠曼哈頓的美軍醫療艦安慰號（USNS Comfort）也跟進，提供500個床位收治武漢肺炎患者。

古莫說，總床位已達9萬個左右，但為讓住院病患停止增加，紐約民眾不能鬆懈，須持續遵守社交距離規定，「曲線之所以趨於平緩、可能達到高峰，是因為我們所作所為發揮作用，我們必須持續做下去」。

紐約州為防止疫情惡化，3月中與鄰近的新澤西、康乃狄克州聯合禁止50人以上集會，餐廳與酒吧不得內用，戲院、賭場與健身房強制關閉，導致3州都會區經濟大規模停擺。

古莫提到，他已和新澤西、康乃狄克州長商討如何重啟經濟。但他強調，復工要以確保健康為前提，實行大規模病毒快篩與抗體檢測是關鍵。紐約州衛生署已開發抗體檢測，經美國食品暨藥物管理局（FDA）核准，就能步上大規模推行軌道。（編輯：陳政一）1090408