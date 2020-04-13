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武漢肺炎疫情7/100

英武漢肺炎死者破萬 專家：疫情恐全歐最慘重

最新更新：2020/04/13 10:19
英國超市豎立標語，宣導保持社交距離。收銀台前也立起透明隔板，保護收銀員。中央社記者戴雅真倫敦攝 109年4月9日
英國超市豎立標語，宣導保持社交距離。收銀台前也立起透明隔板，保護收銀員。中央社記者戴雅真倫敦攝 109年4月9日

（中央社記者戴雅真倫敦13日專電）英國的武漢肺炎死亡人數在12日突破一萬人。專家警告，英國恐怕會成為全歐洲疫情最慘重的國家。

在復活節這天，英國的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）死亡人數新增737例，突破一萬人，來到1萬612人，讓英國成為美國、義大利、西班牙和法國之後，全球第5個武漢肺炎病故人數突破萬人的國家。

衛生大臣韓考克（Matt Hancock）12日在疫情例行記者會表示：「今天是黑暗的一天。」

然而，根據專家預估，死亡人數不會就此喊停，英國可能會成為全歐洲疫情最慘重的國家。

英國廣播公司（BBC）報導，流行病專家、英國醫療慈善組織維康信託基金會（Wellcome Trust）主任法拉爾（Jeremy Farrar）接受BBC節目「安德魯馬爾秀」（Andrew Marr Show）訪問時表示：「英國幾乎可以肯定，即使不是最慘，也會是全歐洲疫情最慘重的國家之一。」

目前全歐洲疫情最嚴峻的國家是義大利，死亡人數超過1萬9000人，接著依序是西班牙、法國，以及英國。德國目前死亡人數不到3000人。

法拉爾估計英國的死亡人數還需要幾週才能緩和下來，他也呼籲政府向德國學習如何控制疫情。

他表示，德國了不起的篩檢規模，是讓確診數字遠低於英國的原因。他指出，篩檢能讓帶有病毒的人被隔離開來，避免他們繼續傳播病毒，同時也換取一些時間，讓醫院能夠應變。

英國政府持續加快篩檢效率，希望能在4月底前達到每天10萬件，但依舊被批評不夠快速。

法拉爾表示，第二波甚至第三波病毒傳播「幾乎無法避免」，而疫苗是「我們唯一真正的出口策略」。

他表示，雖然疫苗可能在今年秋天問世，但要普及到數百萬人施打的規模，需要更長時間。「我希望能在12個月內完成，但這也是前所未有的野心。」（編輯：高照芬）1090413

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