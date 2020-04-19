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紐約武漢肺炎增540死 州長：疫情似已過高峰
首頁 / 國際

土耳其武漢肺炎病例超越伊朗 中東第一全球第8

最新更新：2020/04/19 02:23

（中央社記者何宏儒安卡拉18日專電）土耳其今天通報3783起武漢肺炎病例，使得累計病例達8萬2329例，超越伊朗，成為確診病例最多的中東國家。這使得土耳其病例數躍居全球第8，預料可能於明天超越中國。

土耳其衛生部今晚公布最新疫情通報，過去24小時共採檢4萬520例俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疑似病例，儘管採檢數沒有降低，新增病例數在連續10天超過4000例後，今天顯著減少，通報3783例。

另外，境內今天通報121起死亡病例，使得累計死亡數達1890例。

伊朗今天通報1374起確診病例、73起死亡病例，累計確診病例達8萬868起，累計死亡病例則超過5000例，共5031人感染武漢肺炎病故。

土耳其的累計確診病例今天超越伊朗，成為中東病例數最多國家，次於美國、西班牙、義大利、法國、德國、英國、中國，居全球第8。若趨勢沒有改變，預料土耳其的累計病例數可能於明天超越中國。

與此同時，土耳其的武漢肺炎康復病例數也顯著增加。衛生部指出，過去24小時康復病例數達1822例，累計已有1萬453例康復。另外，「加護病房占床數」和「靠呼吸器維生病患數」分別為1894例、1054例。土耳其目前共已採檢59萬8933例。

據土耳其「自由日報」（Hurriyet Daily News）報導，衛生部長克扎（Fahrettin Koca）昨天曾表示，境內疫情將於一週或10天內達到高峰，並研判新增病例數將於兩、3週內開始減少。

繼上個週末之後，土耳其今天凌晨起再度對31個省實施為期48小時的週末宵禁措施，藉以遏制疫情蔓延。（編輯：劉學源）1090419

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