西班牙武漢肺炎死亡人數破2萬 全國封鎖令延長2週

西班牙官方染疫死亡人數突破2萬，全國封鎖令將延長2週至5月9日。圖為醫療院所外就醫民眾。（安納杜魯新聞社提供）

（中央社馬德里18日綜合外電報導）西班牙官方染疫死亡人數突破2萬，總理桑傑士（Pedro Sanchez）今天表示，全國封鎖令將延長2週至5月9日，但作法上會更具彈性。

桑傑士在記者會上表示：「我們已經度過最嚴峻的時刻，這些成果依然不夠，而且很脆弱。我們不能倉促行事導致這些成果可能不保。」

西班牙衛生部今天表示，染疫死亡人數超過2萬，不過攀升速度已減緩。衛生部今天通報死亡人數565人，較昨天的585人減少，確診病例則從昨天的18萬8068例攀升至19萬1726例。

西班牙本週開始放寬3月14日宣布的嚴格封鎖措施，恢復部分經濟活動，其中包括製造業。但大部分的人除了外出採購食品等活動外仍禁足在家，甚至孩童也不得外出活動。

當被問到，民眾是否可如往常從事夏季活動時，桑傑士說，他希望可以，但沒辦法給答案，暗示鬆綁管制的範圍仍不確定。

桑傑士尋求國會允許延長國家緊急狀態，下一階段的封鎖可能從4月27日開始「不對稱」實施，意味著部分地區或團體的限制可能鬆綁。

桑傑士表示，像是孩童將可獲准外出活動，但還是會有所限制，以避免感染為前提。

西班牙政府將在未來幾天訂出細節，桑傑士明天將與國內17個地區的領袖開會以集思廣益。

儘管強調疫情數據出現好轉，並為政府的防疫措施辯護，桑傑士仍指出，西方國家對於疫情的「反應過慢」。桑傑士也坦承，政府在疫情初期並沒有提供國內醫護人員所有必要的個人防護裝備。

桑傑士表示，衛生部預定19日宣布一項命令，以控制和訂定民眾購買口罩的價格。（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1090419