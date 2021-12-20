德國政府挑選央行新總裁 前理事內格爾出線

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（中央社法蘭克福20日綜合外電報導）德國財政部長林德納今天宣布，新政府挑中長年任職央行界的德國經濟學家內格爾擔任德國中央銀行聯邦銀行（Bundesbank）新總裁，取代將提前5年卸任的現任總裁魏德曼。

路透社報導，55歲的內格爾（Joachim Nagel）曾任德國聯邦銀行理事，與德國新執政黨社會民主黨（SPD）有關聯。他將自明年1月1日起接掌歐元區最大經濟體的央行。

長年擔任德國央行總裁的魏德曼（Jens Weidmann）過去10年持續反對歐洲中央銀行（ECB）積極的振興政策，包括將基準利率下調至負值，以及大規模收購公債。他於10月宣布，因個人因素將提前於12月31日離任。

歐元區正處於情勢緊繃時刻，區內通貨膨脹率已高達央行目標2%的2倍多，歐洲央行管理委員會（Governing Council）內部對立陣營也對通膨的可能發展抱持截然不同看法。

林德納（Christian Lindner）在推特（Twitter）寫道：「考量到通貨膨脹的種種風險，以穩定為導向的貨幣政策重要性與日俱增。」「內格爾是經驗豐富的人選，他能確保聯邦銀行的施政持續。」

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魏德曼16日在歐洲央行最近一次政策會議上反對繼續實施振興措施，但並未成功。他還警告，歐元區通膨恐怕會超越歐洲央行溫和的預估值。

內格爾曾擔任德國國有開發銀行復興信貸銀行（KfW Bank）理事，目前任職於經常被外界視為「央行的央行」的國際清算銀行（Bank for International Settlements）。他在職業生涯初期也擔任過本月稍早上台的社民黨顧問。（譯者：張正芊/核稿：戴雅真）1101220