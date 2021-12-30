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疫情18/300

Omicron發威 土耳其再破3萬例8個月單日新高

2021/12/30 10:36
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（中央社記者何宏儒安卡拉30日專電）土耳其接連兩天通報逾3萬起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例。Omicron變異株迅速散播，衛生部呼籲民眾務必施打追加劑。

土耳其28、29日分別新增3萬2176、3萬6684起COVID-19病例，造成184、142例死亡，疫情顯有增溫趨勢。境內上一次出現單日確診3萬例是在10月19日，昨天新增病例數則創自4月29日以來最高。

衛生部長克扎（Fahrettin Koca）呼籲施打COVID-19疫苗追加劑。他強調，單日確診數好不容易才降到大約2萬例，「現在因為Omicron變異株迅速散播而呈現上升趨勢」、「年長者和慢性病患...風險族群應該更小心並且接種追加劑」。

土耳其對18歲以上公民加快疫苗接種腳步，施打兩劑疫苗比例達總人口的83.01%，首支國產COVID-19疫苗Turkovac也於22日取得緊急使用授權。

然而，迫使許多國家實施新限制措施的高傳染性Omicron變異株導致土耳其病例激增，境內逾10%的COVID-19確診病例由Omicron引起，已有6省傳出病例。（編輯：陳惠珍）1101230

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