荷蘭數百人違防疫規定辦狂歡派對 遭警突襲驅離

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（中央社海牙1日綜合外電報導）荷蘭媒體報導，警方今天突襲一場違反COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫規定舉辦的狂歡派對。這場派對在一處廢棄工廠舉行，有數百人參加。

荷蘭廣播基金會（NOS）電視台報導，數十名員警進入中部城鎮雷斯威克（Rijswijk）這個臨時場地，另有數百名員警出動帶領人群離開。

地方媒體Omroep Gelderland報導說，多名派對狂歡者被捕，但並未發生暴力事件。

這場違法派對吸引來自各地的數百人參加，據當地民眾表示，有看到來自法國和德國的車輛，甚至還有車子遠從西班牙和義大利前來。

市長梅傑（Josan Meijers）說：「這是場違法派對，所以才會查禁。在冠狀病毒危機爆發的此時，並不適合舉辦這種派對，大家都應遵守（衛生）措施。」

法新社報導，Omicron變異株導致病例暴增，荷蘭當局在耶誕節前1週新訂定一系列防疫限制，非必要開放的酒吧和商店都會暫停營業直到1月14日。

在1月14日之前，除了參加喪禮外，如非同家庭成員，不得有超過2人以上群聚。（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1110102

影片來源：Omroep Gelderland