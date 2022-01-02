玫瑰花車遊行重回美國新年 華航宣傳台灣奪獎

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2022年美國玫瑰花車遊行（Rose Parade），中華航空以自行車遊台灣為主題打造花車，獲得大會國際獎。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年1月2日

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（中央社記者林宏翰洛杉磯1日專電）清晨低溫中，洛杉磯近郊的巴沙迪納聚集數萬人潮，觀賞當地百年歷史的新年傳統「玫瑰花車遊行」。參賽多年的中華航空這次以「自行車遊台灣」獲大會國際獎。

上午8時，美國空軍B2轟炸機低空飛越遊行會場，引擎聲震耳欲聾，為133屆玫瑰花車遊行（Rose Parade）揭開序幕。大會主題「夢想，相信，實現」（Dream. Believe. Achieve.）。

這場全美轉播的新年盛會，去年因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情而取消，今年恢復舉行，20支來自全美各地的樂儀旗隊、18支馬術隊與將近50台大型花車參與，路線全長8.8公里。

曾演出影集銀河飛龍（Star Trek: The Next Generation）的好萊塢演員柏頓（LeVar Burton）擔任本屆遊行禮官（Grand Marshal）。

中華航空公司與交通部觀光局、外交部合作，今年以自行車遊台灣（Biking Around Taiwan）為主題，打造兩層樓高、16公尺長的巨型花車，呈現一家人騎乘單車環島的繽紛意象，布置珍珠奶茶、滷肉飯與鳳梨、芒果等美食特產。

近百個參與團體中，華航花車安排在第76順位登場，花車前有前導人員舉著大會國際獎（International Award）布條。這是華航1987年參加玫瑰花車遊行以來第30次得獎。

花車設計師拉米雷斯（John Ramirez）身為台灣女婿18年，疫情前與來自台南的妻子郭千慧、女兒蘇菲雅（Sophia Ramirez）幾乎每年回台探親旅遊。

拉米雷斯今年共參與11台花車的設計，他說華航花車最讓他驕傲。他向中央社記者說明，設計花車時不只要瞭解台灣最新的動態，還要用西方世界熟悉的方式呈現出來，就像是扮演橋梁的角色。

他說：「我設計花車的時候，一方面必須讓全世界認識並欣賞台灣，另方面要把台灣人最熟悉、最引以為傲的元素放上花車。」他說，全家人現在最大的願望是疫情過去之後回到台灣，跟花車上人物一樣，騎腳踏車環遊台灣。

駐洛杉磯辦事處長黃敏境表示，今年花車主題正好凸顯台灣不僅已是全球高階自行車設計、生產及研發重鎮，更是最好的自行車旅遊目的地，歡迎世界旅客在COVID-19疫情後到台灣旅遊。

觀光局駐洛杉磯辦事處主任施照輝說，疫情影響下，旅遊市場的新趨勢是旅客更重視健康，透過旅行與家人創造美好回憶，自行車正是台灣吸引外國旅客最大的優勢。

洛杉磯地區連日大雨，今天放晴，清晨氣溫低於攝氏10度，但仍不減民眾熱情。除了售票的看台區坐滿觀眾，街邊人行道上，居民和遊客包裹各種保暖毛毯、睡袋坐在馬路邊，很多人從跨年夜就在這裡搶占免費位置。

來自加州蒂梅秋拉（Temecula）的貝爾夫婦（Bryan and Chris Bell）自帶充氣床墊坐在街邊，一家人第5次來看玫瑰遊行，貝爾笑說上次來已經是8年前，「大概是忘記半夜會這麼冷，才又熬夜占位子」。

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他們全副武裝，不只有充氣床墊，還特地準備睡袋、暖腳器，跨年夜一家人打牌、玩桌遊打發時間，還騎著電動滑板車預先走了遊行路線一趟。

玫瑰遊行熱鬧登場的同時，COVID-19疫情因為新型冠狀病毒變異株Omicron擴大傳染，近日確診人數攀上高峰。人口約1000萬的洛杉磯郡單日染疫人數已超過2萬7000人。大會要求買票入座觀眾出示疫苗證明，宣導全程戴口罩，但不少沿街觀看遊行的觀眾未戴口罩。（編輯：郭中翰）1110102

中華航空參與美國加州的新年盛會玫瑰花車遊行，以自行車遊台灣為主題，行銷台灣旅遊。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年1月2日

花車設計師拉米雷斯（John Ramirez）（圖）的妻子郭千慧來自台灣，他說身為台灣女婿，能為華航設計花車感到很光榮。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年1月2日

中華航空參加美國玫瑰花車遊行，美洲地區行銷協理許堡捷（左2）、觀光局駐洛杉磯辦事處主任施照輝（左1）及華航員工家人騎腳踏車參與遊行。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年1月2日

美國新年盛會之一，加州的玫瑰花車遊行（Rose Parade）經過去年因為疫情停辦，2022年恢復舉行，圖為來自全美各地的樂儀旗隊。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年1月2日

2022年美國玫瑰花車遊行舉辦之際，碰上Omicron變異株帶來的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）染疫人數飆升。為了宣導防疫，遊行中的選美皇后也戴上口罩。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年1月2日

暌違2年，美國新年盛事玫瑰花車遊行（Rose Parade）恢復舉行，洛杉磯近郊的巴沙迪納（Pasadena）湧進數萬遊客。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年1月2日

美國新年盛會玫瑰花車遊行（Rose Parade）在加州洛杉磯近郊的巴沙迪納（Pasadena）舉行。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年1月2日

2022年美國玫瑰花車遊行舉辦之際，碰上新型冠狀病毒變異株Omicron使染疫人數飆升。大會在現場設置告示，提醒觀眾攜帶疫苗施打證明並全程戴口罩。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年1月2日

美國新年盛會玫瑰花車遊行（Rose Parade）2022年恢復舉辦，隨著2019冠狀病毒疾病染疫人數再度飆升，觀眾配合主辦單位宣導，戴上口罩看遊行。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年1月2日