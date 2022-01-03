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疫情22/300

以色列9日起開放台灣澳洲等部分外國旅客入境

2022/1/3 21:33（1/3 21:43 更新）
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（中央社耶路撒冷3日綜合外電報導）以色列今天表示，將自1月9日起允許部分外國人士入境，包括台灣人在內，這些人士須來自被視為中度風險的國家，且推定具有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）免疫力。

以色列衛生部今天表示，以國列為「橙色」名單（中度風險）的199個國家旅客將可以入境，但必須事先證明已接種疫苗，或已經染疫康復，並且在抵達前後進行PCR檢測。

上述國家包括澳洲、義大利及愛爾蘭。根據以色列衛生部網站的風險顏色分類，台灣也在這份「橙色」名單中。

以色列衛生部也建議將目前「紅色」名單（高度風險）16國中的南非、奈及利亞、西班牙、葡萄牙、法國及加拿大改列入「橙色」名單。

以色列衛生部表示，美國、英國、阿拉伯聯合大公國、衣索比亞、坦尚尼亞、墨西哥、瑞士及土耳其將仍列在該國「紅色」名單中。

以色列去年11月底實施禁止所有外國旅客入境的限令，以因應快速擴散的Omicron新變異株，這次措施撤銷部分禁令。

以色列總理班奈特（Naftali Bennett）昨天在電視轉播的演說中表示，即便Omicron引發的病例激增，以色列仍將於本週開始鬆綁國際旅遊限制。（譯者：陳正健/核稿：陳政一）1110103

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