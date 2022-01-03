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印度郵輪爆66人染疫 全船乘客禁止登岸

2022/1/3 22:12
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（中央社記者林行健新德里3日專電）鑽石公主號郵輪染疫事件在印度重演！一艘從孟買航行到果阿的印度郵輪至少有66名乘客被驗出感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），船上所有人員目前禁止登岸。

印度果阿省（Goa）衛生局長拉尼（Vishwajit Rane）下午在推特說：「柯爾德莉亞號（Cordelia）郵輪上2000人的檢體中，有66件驗出COVID-19陽性反應。」

拉尼並說：「當局將會決定是否允許乘客下船。」

根據印度斯坦時報（Hindustan Times）報導，這艘郵輪是從孟買航行到果阿，船上至少有2000名在海上跨年的乘客。港口人員昨天登船檢驗，發現1名船員感染COVID-19病毒，於是開始對全船乘客進行檢測。

這名船員已被隔離。檢測程序仍在進行中，感染人數可能還會上升。果阿省政府強調，在COVID-19檢測結果全部出爐之前，所有乘客都不得登岸。

果阿省位於印度西岸，因曾為葡萄牙殖民地，和印度其他地方比較，異國風味十足，疫情爆發之前，面對阿拉伯海的沙灘，每年吸引大批國內外遊客前往。（編輯：韋樞）1110103

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