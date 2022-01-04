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24小時內第二次 駐伊拉克聯軍擊落武裝無人機

2022/1/4 17:11
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（中央社巴格達4日綜合外電報導）官員表示，美軍為首的對抗伊斯蘭國（IS）聯軍今天在伊拉克西部空軍基地擊落2架武裝無人機，這是聯軍24小時內第二度遭鎖定為攻擊對象。

法新社報導，官員指出，「2架裝載爆裂物的定翼無人機，今天清晨在伊拉克阿薩德空軍基地（Ain al-Asad airbase）與防禦系統交戰，並遭到摧毀。」

他表示，「敵方嘗試攻擊並未成功。全軍無人下落不明。」

這是派駐伊拉克聯軍在24小時內第二度遭鎖定攻擊。聯軍昨天擊落2架武裝無人機，阻止對巴格達機場一處聯軍設施進行攻擊。

美國出動無人機空襲巴格達國際機場，擊殺當時62歲的伊朗革命衛隊聖城部隊（Quds Force）指揮官蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）昨天正好滿2週年，伊朗及其中東盟友都舉辦紀念儀式。

聯軍部隊上個月初結束戰鬥任務後，轉換為訓練與顧問角色。官員表示，「雖然我們結束戰鬥任務，但仍保有自衛權力。」（譯者：戴雅真/核稿：劉學源）1110104

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