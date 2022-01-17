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Omicron還在燒流感回來亂 歐洲疫情剉咧等

2022/1/17 22:00（1/17 22:12 更新）
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（中央社布魯塞爾17日綜合外電報導）去年幾乎消失的流感，今年冬天以比預期更快的速度返回歐洲，在一些人質疑流感疫苗的有效性下，引發人們擔憂流感加上COVID-19將造成長時期的「雙重流行」。

歐洲聯盟的數據顯示，在去年冬天的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，封鎖、戴口罩和保持社交距離已成為歐洲的常態，因而消滅流感，暫時根除一種每年在全球造成約65萬人死亡的病毒。

由於COVID-19疫苗普遍接種，各國採取沒有那麼嚴格的措施來對抗COVID-19，現在這種情況已經發生改變。

歐洲疾病預防管制中心（ECDC）1月的報告顯示，自去年12月中以來，流感病毒在歐洲的傳播速度高於預期。

歐洲疾病預防管制中心和世界衛生組織數據顯示，歐洲加護病房的流感病例數在去年12月穩步上升，在去年最後1週達到43例高峰。

資料顯示，如果與2020年相比，流感病例數大幅上升。2020年12月，加護病房只有1例流感病例。

歐洲疾病預防管制中心的流感高級專家潘提能（Pasi Penttinen）告訴路透社，流感病毒的回歸可能是一個異常漫長的流感季節開始，可能一直延續到夏天。（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）1110117

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