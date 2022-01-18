日本大阪新增確診病例約6000例 再創新高

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（中央社記者楊明珠東京18日專電）日本境內COVID-19疫情升溫，大阪府相關人士表示，今天大阪府估新增確診病例可能多達約6000例，刷新16日創下新增3760例紀錄。

日本朝日新聞報導，大阪府COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情急速擴大，今天新增確診病例預估有5000多例，創新高。日本電視新聞網（NNN）報導，大阪府今天新增確診病例約6000例左右。

大阪府、兵庫縣、京都府等3府縣的知事最快明天將向中央政府要求適用「防止蔓延等重點措施」。

大阪府單日新增確診病例本月15日是3692例、16日3760例，連續兩天創新高記錄。截至17日，住院病患1078人，確保病床數（3734床）的使用率為28.9%，其中重症患者11人，重症病床（612床）使用率1.8%。

大阪府認為，如果病床的使用率達35%，將向中央政府申請適用防止蔓延等重點措施，以加強防疫。大阪府知事吉村洋文認為，大阪府與兵庫縣、京都府的生活及經濟圈重疊，希望3府縣一同適用防止蔓延等重點措施。（編輯：陳惠珍）1110118