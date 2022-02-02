更多編輯台推薦新聞：
Wordle猜字遊戲轟動全球 紐約時報高價收購
國際

Wordle猜字遊戲轟動全球 紐約時報高價收購

影片／主播媽媽連線孩子鬧脾氣 全美數千萬網友共鳴
國際

影片／主播媽媽連線孩子鬧脾氣 全美數千萬網友共鳴

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知
生活

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

6個月至未滿5歲幼童接種BNT 美最快2月底核准

2022/2/2 05:13
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者徐薇婷華盛頓1日專電）美國確診天天破6位數，為讓6個月大至未滿5歲幼童盡快獲得疫苗保護，華郵報導，美國藥廠輝瑞（Pfizer）和德國生技公司BioNTech計劃今天向美國衛生機關申請緊急授權，最快可望2月底通過。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）昨天引述知情人士指出，輝瑞與BioNTech（簡稱BNT）藥廠預計最快1日向美國食品暨藥物管理局（FDA）提出緊急使用授權（EUA）申請，讓6個月大至未滿5歲幼童也能接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。

美國衛生當局去年10月核准5歲至11歲孩童接種BNT疫苗，兩劑須間隔3週，施打劑量為10微克，是成人劑量的1/3。

報導表示，輝瑞與BNT去年12月透露，他們針對6個月大至未滿5歲幼童進行的COVID-19疫苗試驗數據不如預期，未在所有年齡層幼童體內引發強健免疫反應。但為加快核准速度，美國FDA仍敦促他們提出EUA申請，讓專家能開始審核程序。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

根據試驗結果，施打兩劑3微克BNT疫苗後，6個月大至未滿2歲孩童體內雖產生具保護力的免疫反應，卻未在2至4歲幼童體內引發與青少年、成人相當程度的免疫反應。輝瑞與BNT隨後加入第3劑試驗，但數據最快3月下旬才會出爐。

華郵引述其中一名知情人士說：「我們知道兩劑不夠，這我們明白。我們的想法是先往下走，開始審核兩劑數據；如果數據在提交程序中站住腳，會比等第3劑數據出來才動作讓孩童早上幾個月打完疫苗。」（編輯：楊昭彥）1110202

延伸閱讀
逾期外來人口施打疫苗踴躍 內政部籲完整儘速接種拜登推疫苗強制令惹議 最高法院同意受理台灣COVID-19疫苗施打率總整理 超英趕美好想贏韓國【圖解】
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族