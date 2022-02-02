6個月至未滿5歲幼童接種BNT 美最快2月底核准

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（中央社記者徐薇婷華盛頓1日專電）美國確診天天破6位數，為讓6個月大至未滿5歲幼童盡快獲得疫苗保護，華郵報導，美國藥廠輝瑞（Pfizer）和德國生技公司BioNTech計劃今天向美國衛生機關申請緊急授權，最快可望2月底通過。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）昨天引述知情人士指出，輝瑞與BioNTech（簡稱BNT）藥廠預計最快1日向美國食品暨藥物管理局（FDA）提出緊急使用授權（EUA）申請，讓6個月大至未滿5歲幼童也能接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。

美國衛生當局去年10月核准5歲至11歲孩童接種BNT疫苗，兩劑須間隔3週，施打劑量為10微克，是成人劑量的1/3。

報導表示，輝瑞與BNT去年12月透露，他們針對6個月大至未滿5歲幼童進行的COVID-19疫苗試驗數據不如預期，未在所有年齡層幼童體內引發強健免疫反應。但為加快核准速度，美國FDA仍敦促他們提出EUA申請，讓專家能開始審核程序。

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根據試驗結果，施打兩劑3微克BNT疫苗後，6個月大至未滿2歲孩童體內雖產生具保護力的免疫反應，卻未在2至4歲幼童體內引發與青少年、成人相當程度的免疫反應。輝瑞與BNT隨後加入第3劑試驗，但數據最快3月下旬才會出爐。

華郵引述其中一名知情人士說：「我們知道兩劑不夠，這我們明白。我們的想法是先往下走，開始審核兩劑數據；如果數據在提交程序中站住腳，會比等第3劑數據出來才動作讓孩童早上幾個月打完疫苗。」（編輯：楊昭彥）1110202