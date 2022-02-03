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俄烏邊境緊張
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俄烏邊境緊張1/151

美國增兵東歐 拜登：對北約盟友承諾

2022/2/3 08:27（2/3 09:29 更新）
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美國2日宣布將增派3000名美軍前往東歐，美國總統拜登表示，這項行動是對北約盟友的承諾。（圖取自facebook.com/WhiteHouse）
美國2日宣布將增派3000名美軍前往東歐，美國總統拜登表示，這項行動是對北約盟友的承諾。（圖取自facebook.com/WhiteHouse）
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（中央社記者江今葉華盛頓2日專電）五角大廈宣布將增派3000名美軍前往東歐，強化北大西洋公約組織在當地的武力，這引發外界擔憂烏克蘭緊張局勢可能升高。美國總統拜登表示，這項行動是對北約盟友的承諾。

美國國防部發言人柯比（John Kirby）今天表示，1000名駐德國美軍將駐守羅馬尼亞，另有2000名美軍將從美國前往德國及波蘭。他說，這項行動向俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）及世界釋出強烈訊息，昭告美國重視北大西洋公約組織（NATO）。

拜登（Joe Biden）今天出席活動在回答媒體詢問時表示，部署軍隊的決定與他一開始就向蒲亭說的「完全一致」，「只要他仍採取挑釁行為，我們就會向在東歐的北約盟友確保我們與他們同在，第5條是神聖的義務」。

拜登說的第5條是指北約創立條約第5條，亦即針對任一成員國發動攻擊，均視為對全體成員國的攻擊。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）今天在例行媒體簡報上表示，軍隊不會進入烏克蘭，不會在烏克蘭作戰，這是美國對第5條的承諾，以支持和安撫區域合作夥伴，「這不是常駐的」，目的是為每一次突發事件做好準備。

問及美國對俄羅斯威脅的最新評估時，莎琪說，拜登政府不再把俄羅斯的行動描述為「迫在眉睫」（imminent），以免外界錯誤解讀，認為美方已經知曉俄羅斯的決定。（編輯：郭中翰）1110203

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