北京未實現貿易協議 白宮表達關切

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（中央社記者江今葉華盛頓8日專電）對於中國並未實現與美國的第一階段貿易協議，白宮發言人莎琪表達關切，並表示會持續與美國貿易代表戴琪與其團隊接觸，確定下一步行動。

美中為期2年的第一階段貿易協議，已於去年底到期，美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）上任後也展開評估。媒體報導，美國官員對中國未能實現第一階段貿易協議表感到失望。

莎琪（Jen Psaki）今天被問到美國總統拜登（Joe Biden）是否將採取行動時並未給予正面回應。她表示，美國貿易代表署（USTR）一直就中國未能實現第一階段採購承諾與中方進行對話，他們也要求中方履行承諾。

她重申美國貿易代表署的立場指出，已向中國表達關切。白宮會持續與戴琪與其團隊接觸，以確定下一步行動。

皮特森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）貿易經濟學家鮑恩（Chad Bown）彙整的一份最新報告數據顯示，中國僅完成採購目標的57%。

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美國貿易代表署發言人霍奇（Adam Hodge）透過聲明向美國有線電視新聞網（CNN）表示，數個月來已經就這個問題跟中方接觸，但沒有看到中方有兌現採購承諾的真正跡象，「我們的耐心正在消退」。

美國副貿易代表畢昂奇（Sarah Bianchi）日前在華盛頓國際貿易協會（Washington International Trade Association）主辦的線上論壇也表示，中國未達到第一階段協議的承諾，「我們已積極著手討論，而且我特別跟北京方面對等官員討論這項議題。」（編輯：高照芬）1100209