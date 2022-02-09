馬來西亞疫情升溫 添1.7萬人確診創今年新高

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（中央社記者侯姿瑩新加坡9日專電）馬來西亞面臨Omicron疫情，單日確診人數持續攀升，自6日起連續4天新增確診案例數都破萬。今天共有1萬7134人確診，創下今年以來的新高，其中絕大多數都是無症狀或輕症。

傳染力更強的Omicron變異株蔓延全球多國，馬來西亞近期也出現一波疫情，染疫人數不斷攀升，6日起單日新增確診人數又回升至一萬以上。

「星報」（The Star）報導，馬來西亞衛生總監諾希山（Noor Hisham Abdullah）表示，境內今天新增1萬7134人確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），全國累計295萬6332起確診案例。

雖然確診人數激增，不過諾希山指出，今天新增案例中有1萬7048起屬無症狀或輕症，約占新增染疫人數的99.5%。

隨著馬來西亞出現新一波疫情，星洲網報導，許多當地民眾在上班、上學及聚會前都會事先自我檢測，近期有不少人反映，在藥房或便利商店很難買到快篩試劑。

馬國當局回應表示，目前全國供應量仍足夠，只是農曆新年期間，民眾踴躍進行自我檢測，導致快篩試劑需求量增加，再加上Omicron疫情來襲，許多人開始要「囤貨」，而部分商店存貨量不足，新年期間貨運公司又沒有營業，才出現「斷貨」現象。

當地一家連鎖超市業者表示，雖然有缺貨的問題，但不至於斷貨，因應需求量上升，已向供應商增加進貨數量。目前公司倉庫還有存貨，只是需要時間完成門市補貨，預計近日可恢復供應。

據馬來西亞官方統計，截至8日，馬國8成人口至少接種一劑COVID-19疫苗，78.8%已接種2劑；38.6%接種了追加劑。馬來西亞人口約3270萬。（編輯：黃自強）1110209