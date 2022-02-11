COVID-19全球最新情報2/11

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截至台灣時間11日上午7時，全球至少578萬6660人感染COVID-19。圖為第10屆台北國際動漫節10日上午在台北世貿一館登場，現場設有分流管制，動漫迷排隊等待入場。中央社記者鄭清元攝 111年2月10日

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（中央社台北11日電）英國王室10日證實，73歲的查爾斯王子驗出COVID-19陽性反應，這是他第2次確診。而根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）文件，滿6個月至5歲幼兒預計最快在21日可以開始接種COVID-19疫苗。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間11日上午7時，全球至少578萬6660人感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病逝，至少4億534萬9154人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

台灣10日新增37例本土病例，其中6例為感染源不明家族群聚，個案來自屏東、高雄及新北，過年期間活動曾彼此往來聚會，足跡散落高屏、新北多處，增加疫調複雜性。

指揮中心指揮官陳時中表示，新增83例確定病例，分別為37例本土個案及46例境外移入，其中15例為航班落地採檢陽性；另確診個案中無新增死亡。

家族群聚疫情延燒，外界關心縮短入境檢疫天數的規劃是否生變。指揮中心指揮官陳時中表示，疫情變化、第3劑疫苗涵蓋率都是觀察指標，須兼顧安全與安心，才會鬆綁規定。

● 中國

中國9日新增29例COVID-19確診病例，其中本土病例7例都在廣西壯族自治區百色市。

中國國家衛生健康委員會網站通報，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團9日報告新增的本土確診病例降至個位數，7例都在廣西百色。

● 香港

香港衛生官員公布10日新增986例確診病例，除了1例是境外移入，其餘都是本土確診，大部分是Omicron病毒變異株。醫院管理局指出，近期有23名醫護人員和職員染疫。

香港10日還新增1例死亡病例。香港疫情持續嚴峻，政府專家顧問梁卓偉建議當局封城，直至疫情「清零」。

香港10日新增986例COVID-19確診病例。圖為當局8日晚圍封新界大圍美田邨美楓樓進行檢疫。（中央社檔案照片）

● 日本

日本厚生勞動省10日特例批准美國製藥大廠輝瑞（Pfizer）1月向日本申請的COVID-19口服藥用藥，最快14日開始用藥。

日本讀賣新聞報導，輝瑞提出申請的是COVID-19抗病毒藥品Paxlovid口服藥，這是由新研發的抗病毒藥nirmatrelvir及既有的抑制愛滋病毒藥ritonavir組成，前者服用兩錠、後者一錠，總共3錠，每天服用2次，服用天數5天。

● 韓國

韓國單日確診人數新增5萬4122例，連續創下新高紀錄，居家治療人數也增至17萬4177例。

韓國中央防疫對策本部統計，截至10日凌晨零時，境內新增5萬4122例確診，首次突破5萬例，累計118萬5361例。

傳染力較強的Omicron病毒在韓國快速擴散，單日確診人數幾乎以每週2倍的速度持續刷新紀錄，這次新增案例數為一週前的2.4倍，與兩週前相較達3.7倍。

韓國疫情持續升溫，藝人金鐘國10日也傳出確診消息，Running Man等節目拍攝行程都暫先中斷，同為節目班底的池錫辰使用居家檢測組採檢出現陽性反應，目前正在等待PCR檢查結果出爐。

● 土耳其

上週確診感染COVID-19的土耳其總統艾爾段，10日檢測結果呈現陰性。他的醫師表示，艾爾段已經沒有症狀，將恢復工作。

※ 大洋洲

● 紐西蘭

反對政府疫苗強制接種令的紐西蘭示威民眾在國會外紮營進入第3天，警方10日下令清場，過程中與群眾爆發衝突，逮捕超過50人。

※ 歐洲

● 英國

英國克萊倫斯宮（Clarence House）10日證實，73歲的查爾斯王子（Prince Charles）已驗出COVID-19陽性反應，這是他第2次確診。

查爾斯王子2020年3月也曾確診COVID-19，他當時僅有輕症，在蘇格蘭家中自主隔離7天後，恢復履行王室職責。

英國首相強生因先前在封城期間於唐寧街官邸和辦公室開派對，飽受黨內外施壓，政途岌岌可危。如今，一張新的「派對門」照片流出後，警方將擴大調查，預計會再對50人進行訊問。

英國克萊倫斯宮10日證實，73歲的查爾斯王子（右）第2次確診COVID-19。（圖取自twitter.com/ClarenceHouse）

● 法國

受加拿大「自由車隊」啟發，法國上萬名反抗疫民眾9日陸續自法國各地出發，預計週末集結巴黎，再前往布魯塞爾。但為維持公共秩序，巴黎警局10日宣布，禁止車隊開進首都。

成千上萬名反疫苗通行證網友在社群媒體上表示，將從自家出發，預計11日起陸續集結巴黎，部分民眾將繼續前往歐盟首都布魯塞爾，計劃於14日與其他歐洲示威者匯聚。

然而鑒於自由車隊造成加拿大首都渥太華部分地區交通癱瘓，巴黎警察局10日宣布，將採取措施禁止示威運動開進首都。

※ 非洲

● 南非

世界衛生組織（WHO）非洲區主管莫耶提（Matshidiso Moeti）10日在例行記者會上表示，世衛預估，非洲確診病例可能比官方數據高7倍，死亡病例則高了2到3倍。

莫耶提說：「我們非常清楚我們在非洲大陸監測系統遇到問題，像是取得檢測供應管道已導致病例被低估。」

※ 美洲

● 美國

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）文件，滿6個月至5歲幼兒預計最快在2月21日可以開始接種COVID-19疫苗。

路透社報導，即使輝瑞/BNT（Pfizer/BioNTech）疫苗在2至4歲幼兒組臨床試驗未能產生免疫反應，美國食品暨藥物管理局（FDA）正考慮給予緊急使用授權，讓滿6個月至5歲幼兒接種。

先前因為沒打COVID-19疫苗被拒於澳洲公開賽門外的塞爾維亞網球名將喬科維奇（Novak Djokovic），9日出現在下月世界職業網球協會印地安泉大師賽出賽名單中。

主辦單位9日宣布拿過ATP印地安泉大師賽（Indian Wells Masters）5座冠軍的喬科維奇進入出賽名單，還說觀眾觀賞這場3月7日至20日的賽事時，必須出示COVID-19疫苗接種證明。

● 加拿大

加拿大警方9日揚言逮捕響應卡車司機號召的抗議民眾，示威者不滿COVID-19防疫規範，不僅癱瘓渥太華市中心，還打亂跨境貿易，總理杜魯道痛批此舉「令人無法接受」。

卡車司機已在加國首都渥太華抗議2週，現在有愈來愈多人聲援擋路行動，堵住連接加拿大溫莎市（Windsor）和美國底特律市（Detroit）的大使大橋（Ambassador Bridge），杜魯道（Justin Trudeau）警告此舉恐威脅加國經濟復甦。

加拿大抗議群眾1月底起集結在首都渥太華大規模示威，抗爭活動近日擴散到美加邊界口岸。圖為9日民眾在渥太華示威。（安納杜魯新聞社）

● 巴西

巴西聖保羅大學（USP）一項針對425名從中度和重度COVID-19中康復的患者進行的研究發現，他們出院幾個月後出現認知缺失和精神疾患的機率頗高。

美國有線電視新聞網巴西頻道（CNN Brasil）報導，研究人員對這些中重症患者康復出院6至9個月後的評估，超過一半的人（51.1%）在染疫後記憶力下降，另有13.6%出現創傷後壓力症候群（PTSD）。研究顯示，15.5%的參與者確診為焦慮症，其中8.14%是在患病後出現。8%的患者確診為憂鬱症，其中2.5%是在住院後確診。

巴西衛生部10日表示，過去24小時新增16萬4066起病例，境內確診累計達2711萬9500例，染疫不治病例新增943例，累計63萬6017人病故。（編輯：劉淑琴/核稿：張曉雯）1110211