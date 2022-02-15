土耳其白血病患者確診COVID-19 甩不掉病毒連14個月陽性

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56歲的卡雅桑（圖）感染COVID-19長達14個月，這讓他與外界隔絕，孫女來訪時倆人只能隔著玻璃談話。（路透社）

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（中央社伊斯坦堡14日綜合外電報導）白血病患者卡雅桑首次罹患COVID-19（2019冠狀病毒疾病）時，以為自己必死無疑，但14個月、連續78次確診後，他仍活著，也仍在想辦法甩掉這個感染病。

路透社報導，56歲的卡雅桑（Muzaffer Kayasan）是土耳其記錄到連續感染COVID-19最久的患者，醫師說，這可能與卡雅桑罹癌、免疫系統低下有關。然而，儘管他2020年11月以來就多次進出醫院，他仍保有幽默感。

他上星期發現最新一次核酸檢測（PCR）又呈陽性之後，打趣道：「我猜這個COVID是個女的，她超迷戀我。」

在醫院9個月，又大多獨自在家5個月，讓他與外界隔絕，連孫女來訪都只待在花園，倆人只能在後門隔著玻璃談話。

「新英格蘭醫學期刊」（New England Journal of Medicine）去年刊登的研究指出，免疫抑制（immunosuppression）的COVID患者，有長期感染嚴重急性呼吸道症候群的風險。

另一篇白血病與淋巴瘤學會（Leukemia & Lymphoma Society）的研究則顯示，1/4的血癌患者即使注射兩劑疫苗，產生的抗體量也低到檢測不出來。

卡雅桑的主治醫師、伊斯坦堡大學（Istanbul University）傳染病與臨床微生物學教授雅夫茲（Serap Simsek Yavuz）表示，卡雅桑是他們追蹤到患病時間最長的病例，會密切監測，以免出現突變變異株。

阿奇巴丹醫院（Acibadem Hospital）傳染病與臨床微生物學醫師布格（Cagri Buke）則說「今天之前，從沒出現過患者441天採檢都陽性的病例」。

由於土耳其定下的規範是，確診患者必須完全康復才能接種疫苗，卡雅桑的陽性採檢結果導致他遲遲無法打針。卡雅桑已因染疫而失去嗅覺和味覺，他呼籲有關單位起碼鬆綁他的居家限制。

他的兒子表示，父親一向很positive（正面，也有陽性的意思），但此positive非彼positive，「我們總是說他好positive，結果現在他檢測老是positive。他說他好像被紅燈擋住，一直過不了這個關卡」。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳亦偉）1110215