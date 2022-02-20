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日經：俄羅斯與烏克蘭危機影響深遠 中國恐得利亞洲蒙風險
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俄烏邊境緊張
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俄烏邊境緊張3/300

西方談制裁俄能源業 德總理：得努力找替代來源

2022/2/20 18:39
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（中央社慕尼黑20日綜合外電報導）在俄羅斯可能侵犯烏克蘭，西方國家加強討論制裁俄國的可能性之際，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）告訴美國財經媒體CNBC，西方必須「非常努力」尋找替代俄國的能源來源。

蕭茲在一年一度的慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）向CNBC強調，西方多數國家都仰賴俄國供應能源，「從俄國出口到許多國家的石油、煤炭、天然氣量很大，也有大量石油輸往美國」。

俄國是歐洲聯盟（EU）去年最大的天然氣和石油供應國。

最近幾個星期，西方官員針對俄國若侵略烏克蘭就要施予制裁一事進行許多討論，特別是制裁俄國的能源產業。

俄國多次否認打算侵犯鄰國，卻仍在邊界附近集結重兵，估計達15萬人。

俄烏雙方本週也多次釋出消息稱，烏克蘭政府軍與東部分離主義叛軍的停火線上發生砲擊。俄國更於昨天「依計畫舉行演習」，試射彈道飛彈和巡弋飛彈，展現核戰備能力。

歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）稍早告訴CNBC，目前仍在考慮若俄國侵略烏克蘭將制裁俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）的提案。

但這類制裁可能嚴重衝擊烏克蘭財政，因為俄國有數條天然氣管線行經烏克蘭，烏國可收取過境收益。

蕭茲表示：「我們非常努力讓天然氣管線過境烏克蘭一事有個好的未來。」（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110220

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