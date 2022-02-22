歐盟外交首長：俄中重新定義民主人權

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（中央社記者林育立柏林21日專電）烏克蘭戰雲密布，歐盟外交首長波瑞爾警告，俄中兩國正重新定義民主和人權等國際秩序的核心原則，打算恢復過去的帝國，呼籲各國提高警覺並反抗。

全球最重要的安全論壇慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）今年因俄羅斯隨時可能入侵烏克蘭而氣氛沈重。歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）20日在會議最後一天演講時警告，冷戰結束30年後，俄羅斯和中國正重新定義民主和人權等國際秩序的核心原則。

他預言，烏克蘭危機的結果，將決定二戰以來以聯合國、國際法、普世人權為基礎的多邊主義成就能否延續，或者將被強權劃分勢力範圍和修正過的人權觀取代。

波瑞爾批評，俄羅斯與中國本月4日發表的聯合聲明是兩國長久以來對抗現有國際秩序的高峰。首先，「聯合國憲章」第一條明定人民平等權利和自決原則，但對兩國來說擁有主權的是國家，不是人民，他們因此在聲明中反對外部勢力「干涉主權國家」和「顏色革命」。

他並批評俄中兩國透過重新定義民主來挑戰現有國際秩序，宣稱要推進「真正的民主」，強調「適合本國國情的民主實踐」、「根植千年發展經驗的深厚民主傳統」，讓人想到以前蘇聯時代常說的「人民民主」。

國際組織天天可看到俄、中等獨裁國家以人權因地制宜為由，企圖否定個人的權利。

波瑞爾認為，俄羅斯和中國想回到帝國互相搏鬥的19世紀，兩國因此變得咄咄逼人，打算恢復過去的帝國，但現在是21世紀，人類已從20世紀得到教訓。

波瑞爾在演講最後強調，主權平等和認同人權是聯合國等多邊組織的基礎，拿掉人權只剩下主權，等於放棄戰後75年來的努力。他呼籲在場西方各國領袖，對俄中兩國重新定義民主人權提高警覺並起身反抗。（編輯：郭中翰）1110222