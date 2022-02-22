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俄烏邊境緊張
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俄烏邊境緊張1/300

俄軍維和為由入烏東 美英22日祭出新制裁

2022/2/22 12:43（2/22 13:10 更新）
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俄羅斯承認烏克蘭東部頓內茨克人民共和國及盧甘斯克人民共和國是獨立實體。（中央社製圖）
俄羅斯承認烏克蘭東部頓內茨克人民共和國及盧甘斯克人民共和國是獨立實體。（中央社製圖）
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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭以維和為由下令俄軍進駐烏克蘭東部兩個親俄分離主義分子掌控地區後，美國宣布首波制裁，白宮隨後表示將在22日對俄國祭出新制裁；英國也表示會在22日宣布。

白宮發言人今天告訴法新社：「我們計劃明天宣布對俄羅斯實施新的制裁措施，以回應莫斯科當局今天的決定和行動。我們正與盟邦及夥伴協調公告事宜。」

路透社報導，英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）表示，英國政府將宣布對俄制裁措施。

特拉斯在推特上說：「我們明天將宣布對俄羅斯實施新的制裁措施，回應他們違反國際法和攻擊烏克蘭主權與領土完整的行徑。」

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天稍早承認烏東兩個分離地區獨立後，隨即以維和為由下令俄軍進駐這兩區。

美國和其他西方盟邦譴責此舉侵犯烏克蘭領土完整。

英國廣播公司（BBC）報導說，美國總統拜登迅速宣布初步制裁，禁止美國人在烏克蘭所謂的DNR或LNR地區有新的投資、貿易與融資往來。DNR與LNR指的是烏東分離主義分子自行成立的頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）和盧甘斯克人民共和國（Lugansk People's Republic）。

然而這兩區早與美國公民少有往來。

法新社報導認為，美國起初回應較為審慎。

美國一名高階官員稍早不願說明蒲亭下令俄軍進入烏東「維和」是否屬於實際入侵行動。美國曾表示，若俄羅斯入侵烏克蘭，將引發西方更廣泛、更嚴重的制裁措施。

這名高階官員告訴媒體：「我們會評估俄國的作為。」他強調，俄軍8年來早已秘密部署在分離主義分子地盤。

他表示：「俄軍進入頓巴斯（Donbass）不會說是新的步驟。」烏克蘭東部的頓內茨克州與盧甘斯克州，又被稱為頓巴斯地區。

他還說：「我們會持續尋求外交解決直到戰車啟動。」（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1110222

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