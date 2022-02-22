韓國確診兒童大增 5到11歲納接種計畫仍無結論

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韓國近期確診人數快速增加，尚未列入疫苗接種對象的12歲以下兒童確診數也隨之大增。圖為首爾民眾排隊等待篩檢。（韓聯社）

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（中央社記者廖禹揚首爾22日專電）韓國近期確診人數快速增加，尚未列入疫苗接種對象的12歲以下兒童確診數也隨之大增；防疫當局雖表示正在考慮將5到11歲兒童納入接種對象，但遲遲未能做出定論。

韓國中央防疫對策本部統計，境內確診人數截至今天凌晨零時新增9萬9573例，再次接近10萬大關，累計確診人數達215萬7734例。目前至少接種兩劑疫苗人數占比雖達86.3%，有助降低重症及死亡率，但未能接種疫苗的確診兒童人數增加，成為一大隱憂。

據當局統計，21日確診者中，0到9歲族群占15.41%，10到19歲占14.1%，合計占比達3成。

觀察13日至19日整體確診年齡分布，每10萬人中的確診者有282.8例為0到9歲族群，269.8例為10到19歲族群，比其他年齡層來得多。

而前一週每10萬人中0到9歲確診人數為127.6例，10到19歲為151.3例；一個月前的1月16日至1月22日兩個族群確診人數分別為17.2例及18.8例，確診人數明顯大幅增加。

當局進一步分析未接種兒童的確診狀況，上週0到6歲族群每10萬人確診數為前一週的2.2倍，7到12歲族群則增至2.1倍，相同期間的18歲族群確診人數則增至1.6倍，推測未成年確診者增加主因與未接種疫苗有關。

美國自去年11月起開始為5到11歲兒童施打疫苗，日本2月底前也將跟進；韓國防疫當局1月表示將在2月中提出5到11歲族群的接種計畫，但仍在與相關專家進行討論，尚無定案。

韓國食品醫藥品安全處許可的輝瑞（Pfizer）疫苗適用對象目前限制在12歲以上，當局去年底開始審查兒童用輝瑞疫苗，何時放行也將影響接種計畫時程。（編輯：陳惠珍）1110222



▼韓國每百萬人新增確診數與死亡人數

