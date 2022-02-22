北海道大雪 逾200空中航班及近千列次電車停擺

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（中央社東京22日綜合外電報導）日本北海道這兩天受大雪影響陸空交通大亂，今天新千歲機場兩條跑道除雪不及，全天228個航班被迫取消；JR北海道公司也停駛974列次各級電車。

日本北海道文化放送（UHB）、日本放送協會（NHK）報導，鄰近北海道第一大城札幌的新千歲機場，今天封閉兩條跑道進行除雪，但除雪進度趕不上降雪速度，機場營運公司在下午2時決定取消全天228個航班。

新千歲機場近年來罕見因大雪取消全天起降航班，負責營運機場的公司表示，入夜後仍將繼續除雪，希望能在23日上午恢復航班正常起降。

新千歲機場所在地千歲市今天積雪逾一公尺，創觀測史上新高紀錄，到下午2時止的24小時降雪量也多達47公分，同樣創歷史新高。

北海道轄內的丘珠機場、稚內機場及中標津機場，也受到大風雪影響，取消今天所有航班起降。

在陸上交通部分，JR北海道公司今天總共停駛974列次各級電車，往來札幌市跟新千歲機場的機場快線原訂今天白天要復駛，但同樣因為除雪不及決定繼續停駛。

北海道包括札樽道、道央道、道東道等高速公路部分區間，也因為大雪暫停通行。（譯者：黃名璽/核稿：林治平）1110222