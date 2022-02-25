COVID-19全球最新情報2/25

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

新加坡宣布原訂25日起逐步鬆綁防疫措施的計畫延後實施。圖為新加坡市中心萊佛士坊（Raffles Place）地鐵站附近的民眾。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年2月24日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北25日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情流行，日本東京新增確診1萬多例，未滿10歲占約2成最多；新加坡確診人數激增，延緩鬆綁防疫措施；泰國預計年中宣布COVID-19為地方性流行病。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間25日上午7時，全球至少592萬6437人感染COVID-19病逝，至少4億3094萬892人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

中央流行疫情指揮中心公布，24日新增80例確診，分別為7例本土病例，其中3人與砂石場群聚有關，境外移入73例，無新增死亡病例。

● 中國

中國23日新增85起本土確診病例，其中內蒙古自治區通報40例為最多。NU SKIN培訓班的跨省疫情持續延燒，北京再新增2例相關確診。

● 香港

香港24日新增確診8798例，初步呈報病例更激增1萬7269例，均創疫情以來新高，25日新增確診恐將破萬例。另外，又有50人染疫死亡，24日上午一名9歲男童猝逝，被驗出陽性。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君記者會表示，香港確診病例數目居高不下，新增確診8798例中只有3例境外移入，其餘是本土病例。香港連續兩天確診病例超過8000例。

香港24日新增確診8798例，初步呈報病例更激增1萬7269例，均創疫情以來新高。圖為港島鄧肇堅醫院在急診室外設立臨時站，專門接收有發燒症狀的病人。（中央社檔案照片）

● 日本

日本東京都24日新增確診1萬169例，其中以未滿10歲者1958例占19.3%最高；另新增死亡14例。

截至24日的7天內，東京都平均每天新增1萬2509.1例，是前一週的83.8%，連續13天的平均數都比前一週減少。

● 新加坡

新加坡連2天新增確診人數破2萬，星國跨部會抗疫工作小組24日表示，有鑒於目前確診人數激增，原訂25日起逐步鬆綁防疫措施的計畫延後實施，將持續現行防疫措施。

星國跨部會抗疫工作小組上週宣布將簡化安全管理措施，包括社交人數、工作場所限制、社交安全距離及活動人數等。

● 越南

越南衛生部24日通報，新增近7萬人確診，全國累計確診病例一舉跨過300萬人大關。另外，越南官方要求18歲以上人口在3月底之前打完加強針。

越南衛生部通報，新增6萬9128人確診，其中首都河內市又有8864人染疫，位居各省市之冠。越南自農曆年過後確診病例激增，包括今天在內，已連續3天創新高。

● 泰國

泰國24日新增COVID-19確診數達到疫情爆發以來新高，但評估變異株傳播雖快，病患死亡比例卻下降許多，因此準備在今年年中宣布COVID-19從大流行病轉為地方性流行病。

※ 歐洲

● 英國

白金漢宮（Buckingham Palace）表示，英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth）在上週末確診後，24日取消兩項活動。（編輯：林沂鋒/核稿：林治平、盧映孜）1110225