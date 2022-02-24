香港COVID-19呈報個案激增1.7萬 50人染疫死亡

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（中央社記者張謙香港24日電）香港今天新增COVID-19確診8798例，初步呈報病例更激增1萬7269例，均創疫情以來新高，明天新增確診恐將破萬例。昨天又有50人染疫死亡，今早一名9歲男童猝逝，被驗出陽性。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君今天下午在記者會表示，香港確診病例數目居高不下，今天新增確診8798例，當中3例境外移入，其餘是本土病例。香港連續兩天錄得確診病例超過8000例。

醫院管理局總行政經理劉家獻在記者會表示，過去一天再多50人染疫死亡，包括35男15女，年齡介於52至97歲，當中只有6人接種兩劑疫苗，有2人只接種1劑，其餘人未接種。死者中有31人是80歲以上。

劉家獻表示，一名9歲男童今早在家中突然昏迷，送往聯合醫院急症室，入院時情況較差，已沒有心跳，醫護人員為他進行心外壓搶救。

男童本身有肌肉遺傳病，醫院立即召喚兒科醫生急救，但最終搶救無效，今早約7時離世。醫院在男童入院時採集樣本做檢測，結果呈陽性。男童沒有接種疫苗，個案會交由死因裁判官審理。這宗個案會計算入明天公布的死亡數字內。

香港迄今已有4名兒童染疫死亡，全部在第5波疫情發生。

劉家獻又表示，因公布數字有滯後，21日及22日共再多17人染疫死亡，包括15男2女，年齡介於68至93歲，大部分是長者。本港累計有460名確診病人在醫院死亡。

位於北大嶼山的天水圍醫院，26日起全院300病床改作接收確診病患，原本留醫的病人會轉到其他醫院，急症室維持運作。這是香港首次安排一間醫院集中收治確診病患。

由於初步呈報感染個案大增，公立醫院超負荷，有關官員呼籲輕症者留家自我隔離，不必致電救護車求助；有媒體粗略估計超過3萬名染疫者正在家中自我隔離。

食物及衞生局副局長徐德義在記者會指出，截至昨天，第5波疫情累計確診病例已超過6萬例。

根據香港大學統計，本港16日的病毒繁殖率是3.3，即每個病例可以衍生3.3個病例，反映COVID-19疫情蔓延趨勢未停。（編輯：陳沛冰/楊昇儒）1110224