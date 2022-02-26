澤倫斯基：現在是決定讓烏克蘭加入歐盟的關鍵時刻

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烏克蘭總統澤倫斯基（中）26日表示，現在是決定讓烏克蘭加入歐盟的關鍵時刻。（圖取自facebook.com/zelenskiy.official）

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（中央社基輔26日綜合外電報導）俄羅斯持續攻打烏克蘭，烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，現在是歐洲聯盟（European Union）決定是否讓烏克蘭加入歐盟的關鍵時刻。波蘭、立陶宛與德國今天則將商討制裁俄羅斯。

澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）在推特發文說，他已經與歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）談話，討論「進一步有效協助，以及烏克蘭為了自由未來的勇敢奮戰。」

為回應俄羅斯入侵烏克蘭的行動，波蘭政府發言人穆勒（Piotr Muller）在推特發文表示，波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）和立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）今天將在柏林與德國總理蕭茲（Olaf Scholz）會面，討論對俄羅斯實施制裁。

穆勒26日稍早於推特發文說，「在莫拉維茨總理的倡議下，今天將於柏林召開會議。總理和立陶宛總統將與德國總理舉行會談。」

「歐盟必須立即對俄羅斯實施毫不留情的嚴厲制裁方案。」他並未說明會議時間。

與此同時，世界各地也為遭逢戰事的烏克蘭發起抗議。

雪梨今天有數百人在大雨中展開遊行，高喊「烏克蘭將戰勝」，並要求對莫斯科採取更多行動。東京的示威者則訴求把俄羅斯踢出聯合國安全理事會。

俄羅斯和烏克蘭軍隊持續交火。美國在聯合國安理會提出一項決議案，要譴責俄羅斯入侵烏克蘭，但遭具否決權的俄國否決。

從東京、華沙、倫敦到紐約，數以千人連日來為了這場歐洲數十年來最大安全危機發起抗議。

雪梨的示威者披著烏克蘭的藍黃色國旗，手持標語譴責俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）試圖顛覆烏克蘭政權。

部分示威者要求澳洲總理莫里森（Scott Morrison）政府擴大對莫斯科制裁，禁止俄羅斯公民入境澳洲，也有人呼籲北約介入戰事。

示威者卡崔娜（Katarina）表示，「我希望對俄國實施更多經濟制裁、給予烏克蘭軍事協助。我要看到更多行動，更多具體行動，少說點話。現在採取外交手段已經太遲了。」

另一名示威者呼籲澳洲政府領導其他國家，阻止俄羅斯。「這是第三次世界大戰。這場戰爭不僅關於烏克蘭，而是關於每一個人。」（譯者：戴雅真/核稿：陳正健）1110226

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）下令在烏克蘭東部展開軍事行動，26日旅台烏克蘭人Alex Khomenko（左2）及台灣民眾集結在台北市信義路上，高舉反戰看板，對俄羅斯武力入侵表達抗議。中央社記者王騰毅攝 111年2月26日