傳烏克蘭婦女受傷照為舊圖 查核中心：錯誤訊息

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（中央社記者葉冠吟台北2日電）台灣事實查核中心發布查核報告指出，有名烏克蘭婦女日前因俄羅斯空襲而受傷照片，近期在網路遭謠傳是2018年瓦斯爆炸舊照，有關2018年舊照的傳言是錯誤訊息。

事實查核中心昨天發布查核報告表示，網路社群在2月底時流傳多張這名婦女包著頭部紗布照片，其中1張照片搭配訊息指稱「衛報：幾年前的瓦斯爆炸圖片也拿來冒充普京入侵…這些年你還在吃主媒的飼料？是不是口味有點重？」並宣稱這張婦女照片是2018年的瓦斯爆炸事件。

事實查核中心指出，這名婦女的其他張照片也在臉書（Facebook）流傳，並搭配簡體字訊息指稱「開局一張圖，其餘全靠編。這張照片是在2018年居民樓瓦斯爆炸時受傷後被媒體記者拍攝的。被西方媒體反反復復利用，烏克蘭普通民眾是真可憐。西媒的底線真的是沒有底線」。

對此，事實查核中心以關鍵字檢索，查找到網傳婦女多張照片都來自getty images圖庫，由攝影記者沃爾夫岡 ．施萬（Wolfgang Schwan）拍攝，並同時提供土耳其新聞通訊社「安納杜魯新聞社」。這名婦女叫做奧蓮娜．庫里洛（Olena Kurilo），是位烏克蘭教師，因俄國空襲烏克蘭哈爾科夫州（Kharkiv）楚胡伊夫市（Chuhuiv）而受傷。

查核中心進一步檢索，查找到歐洲新聞台（euronews）在上月24日就曾訪問這名受傷女教師 ，並將影片上傳至推特（Twitter）。

事實查核中心表示，這張照片確實為因俄羅斯空襲而受傷的烏克蘭民眾照片，傳言卻誤稱為「2018年瓦斯爆炸舊照冒充」，有關舊照的傳言為錯誤訊息。（編輯：戴光育）1110302