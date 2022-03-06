烏克蘭危機印度未選邊 學者：國防利益考量

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（中央社記者林行健新德里6日專電）印度在聯合國有關烏克蘭的決議或表決上均投棄權票，引起部分西方國家不悅，分析人士指出，印度必須根據己身利益作決策，而維持外交平衡符合印度的利益，特別是在國防方面。

俄羅斯入侵烏克蘭，印度在聯合國安全理事會、聯合國大會多場緊急會議上，均對是否譴責俄羅斯及要求俄羅斯無條件撤軍投下棄權票，與多數民主國家的立場有落差，也獲得莫斯科公開感謝。

4日，聯合國人權理事會表決是否要調查俄羅斯在烏克蘭戰爭中有無違反人權，印度延續一貫立場再次棄權，即使四方安全對話（Quad）聯盟的領導人才剛開過視訊會議。

印度尼赫魯大學（Jawaharlal Nehru University）國際問題研究院院長謝鋼（Srikanth Kondapalli）指出，印度在這些表決中投下棄權票，不代表新德里在會議外沒有選邊。

謝鋼說，印度雖在1971年有與蘇維埃聯邦結盟（aligned），但印度今日並未與俄羅斯有這樣的關係；另方面，印度近年與美國簽有數項根本性協議，包括後勤支援、通訊兼容和地理空間合作等，技術上來說，印度與美國更加親近。

他補充，印度作決策向來是以國家利益為依據，與個別國家無關，國防設備的獲取就是其中一項，而俄羅斯是印度重要國防設備與技術的提供國。

謝鋼說，印度因潛在對手的關係，國防上需要中程防空系統，比如說俄製的S-400防空飛彈系統，而美國較少生產中程武器；再以戰機而言，美國F-16戰機價格是俄產Su-30戰機的大約4倍，「對印度來說，俄國武器的性價比更高。」

尼赫魯大學中國與東南亞研究中心教授狄伯杰（B. R. Deepak）認為，雖然印度現行的「平衡外交」路線因多國開始制裁俄羅斯而受到檢驗，但印度仍然不會冒然加入西方陣營，「理由很簡單，烏克蘭不是印度的核心利益。」

狄伯杰說，但在現今局發展之下，印度很有可能必須作出艱難選擇，但印度要先為武器來源多元化作準備，而這個目標需要時間去達成。

根據俄羅斯駐印度大使館的網站，印度外購的軍事設備與技術，有6成來自俄羅斯。

狄伯杰補充，巴基斯坦總理在烏克蘭戰爭期間訪問莫斯科，顯示中、俄、巴同盟正在成形；巴基斯坦與印度因早年分家而結仇，中國則與印度有邊界爭議，這樣的發展對印度極為不利，因此必須拉住俄羅斯。

印度智庫「中國分析及策略中心」（Centre for China Analysis and Strategy）研究員夏海娜（Namrata Hasija）也認為，印度應該不會在烏克蘭危機中選邊，即使印度近年來與美國走得頗近，但印度還是會依自身的需求作決定。

她補充：「為了國防需要， 我們必須保持外交自主。」（編輯：高照芬）1110306