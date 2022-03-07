菲總統候選人：馬可仕家族欠遺產稅加罰鍰逾千億

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（中央社記者陳妍君馬尼拉7日專電）菲律賓總統候選人杜馬戈索陣營正積極向前總統馬可仕遺族追討馬可仕過世後，他們積欠的遺產稅和罰鍰。據估算，這筆遺產稅加罰鍰高達2038.19億披索（約新台幣1102億元）。

杜馬戈索（Isko Moreno Domagoso）現任馬尼拉市長。他所屬的民主行動黨（Aksyon Demokratiko）今天致函國稅局長杜萊（Caesar Dulay），要求國稅局向馬可仕（Ferdinand Marcos）遺族追討遺產稅和欠稅至今的罰鍰。

信中寫道：「馬可仕繼承人積欠菲律賓政府的金額達2038.19億披索。這筆金額如此龐大，杜馬戈索市長如果當選總統，承諾將用於援助疫情期間失去工作的數百萬菲律賓人。」

民主行動黨主席芮米爾（Ernesto Ramel）在信中說，馬可仕於1989年過世，但他的遺孀伊美黛（Imelda Marcos）、獨子小馬可仕（Bongbong Marcos）和兩個女兒艾米（Imee）和艾琳（Irene）「未依法向國稅局提交遺產稅申報書，也未繳納任何遺產稅」。

芮米爾詢問國稅局長：「我代表所有納稅人和菲律賓公民，希望你回答一個簡單的問題：『國稅局在你督導下，是否曾就馬可仕繼承人欠菲律賓人的2030億披索，向他們發出新的催繳函？』」

菲律賓將於5月9日舉行總統大選。獨立研究團隊OCTA 2月中旬調查顯示，總統候選人中，小馬可仕支持率達55%，排名2、3位的現任副總統羅貝多（Leni Robredo）和杜馬戈索支持率分別為15%和11%。

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新聞網站Rappler報導，杜馬戈索2月底表示，菲律賓最高法院1997年裁決，馬可仕繼承人須繳納積欠的遺產稅。但歷經羅慕斯（Fidel Ramos）到杜特蒂（Rodrigo Duterte）等5任總統，都未能追討回這筆遺產稅。

針對杜馬戈索的指控，小馬可仕發言人羅德里格斯（Vic Rodriguez）說，由於菲國政府透過檢方向反貪腐法庭（Sandiganbayan）提出重新審議沒收馬可仕財產的動議，國稅局用於計算遺產稅稅基的這筆財物目前還在訴訟中，國稅局須等到結果出爐，才能向馬可仕繼承人徵稅。（編輯：周永捷）1110307