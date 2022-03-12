小馬可仕選總統 妻：看漫威電影「蟻人」時決定

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（中央社記者陳妍君馬尼拉12日專電）菲律賓總統候選人小馬可仕妻子露意絲近日透露，半年前，小馬可仕仍猶豫是否參選，但某天兩人正在看漫威電影「蟻人」時，他突然決定將角逐總統寶座。

菲律賓將於5月9日舉行總統大選。小馬可仕（Bongbong Marcos）是前總統馬可仕（Ferdinand Marcos）獨子，2月中旬的民調支持率達55%，大幅領先其他候選人。

有線電視新聞網菲律賓台（CNN Philippines）報導，露意絲（Louise Araneta-Marcos）9日受訪時，被問到小馬可仕決定參選前，是否曾徵詢她的意見。

露意絲說，半年前，小馬可仕尚未決定動向，也沒有政黨支持。「有一天，我們在房間裡看『蟻人』（Ant-Man），因為我們愛看漫威電影。然後他看著我說：『好，我們這麼做吧。』」

露意絲問小馬可仕他想做什麼，小馬可仕回答：「競選總統。」

「蟻人」講述因竊盜入獄的史考特（Scott Lang）出獄後求職碰壁，為女兒鋌而走險，好身手被蟻人服裝發明者皮姆博士（Hank Pym）相中，希望他協助偷出仿造蟻人裝打造的黃蜂盔甲，避免危及世界和平。

露意絲說，她得知小馬可仕的決定後很緊張，因為小馬可仕2016年角逐副總統敗選，是一段痛苦的經歷。不過，她沒有阻止小馬可仕參選總統。

她表示：「這是他的決定。我沒有鼓勵，也沒有阻止。」

露意絲來自菲律賓著名的阿瑞乃塔（Araneta）家族。小馬可仕之妹艾琳（Irene Marcos）也嫁給阿瑞乃塔家族成員葛瑞格里歐．阿瑞乃塔（Gregorio María Araneta III）。

目前一般預測，小馬可仕極有可能當選下屆總統，但露意絲說，她還沒想過如果丈夫當選，自己如何扮演第一夫人的角色。

她表示：「因為2016年，我們真的覺得我們會贏。這真的很痛苦…6年來面對敗選結果，這很艱難。」

小馬可仕於2016年以些微票數敗給現任副總統羅貝多（Leni Robredo）。羅貝多今年也加入總統戰局，但最新民調顯示，她的支持率僅15%。（編輯：黃自強）1110312