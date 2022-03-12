俄侵烏克蘭效應 立陶宛總理加入步槍兵聯盟

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（中央社維爾紐斯11日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭後，立陶宛出現一波申請加入步槍兵聯盟（Riflemen's Union）的人潮，立陶宛總理席莫尼特今天也宣誓成為這個支援軍方和警察的準軍事組織一員。

路透社報導，步槍兵聯盟表示，自俄烏衝突爆發以來，已接獲超過2000份入盟申請書，總數來到1萬2000份，約1/3是女性。

聯盟成員將在他們的單位接受一些軍事訓練，並且根據任務需要、自願協助警察或軍方。

數百人在今天具有歷史意義的日子於國會前宣誓入盟，包括席莫尼特（Ingrida Simonyte）。立陶宛1990年3月11日宣布脫離蘇聯獨立。

席莫尼特說：「我現在看到許多人感到不安。而志願服務，例如加入步槍兵聯盟，就是一個可以著手的好活動。」

波羅的海國家立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞曾受蘇聯統治，但現在是北大西洋公約組織（NATO）和歐洲聯盟成員，西方夥伴已在這3國駐軍，協助保護他們免受任何來自俄羅斯和親密盟友白俄羅斯的威脅。（譯者：盧映孜/核稿：嚴思祺）1110312