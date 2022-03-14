澤倫斯基喊話善惡不兩立 要科技巨擘與俄斷絕關係

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（中央社基輔14日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天說，科技巨擘微軟（Microsoft）、商業軟體製造商甲骨文（Oracle Corp）和企業管理軟體供應商SAP應停止在俄羅斯為他們的產品提供支援服務，以抗議俄國入侵烏克蘭。

澤倫斯基在推特直接向這些企業喊話，稱他們不能選擇中立。

他說：「事情只有黑與白，善或惡！你們要不是支持和平，就是支持血腥的俄羅斯入侵者殺害烏克蘭孩童及婦女。」他呼籲3家企業停止在俄羅斯為他們的產品提供支援服務，停止這場戰爭。

甲骨文回應澤倫斯基的推文，表示公司已經停止在俄國的所有營運，切斷給予支援以及軟體更新與修復的管道，並中止所有諮詢與進階客戶服務。

甲骨文也說，公司已中止和所有俄國夥伴及附屬企業的合作，並告知對方，甲骨文產品無法獲得出口、再出口或轉運至俄國的許可，甲骨文也不會「探索替代機制」替對方服務。

甲骨文和SAP都在3日宣布中止在俄國業務，微軟4日跟進，宣布中止在俄國的新銷售。（譯者：戴雅真/核稿：陳政一）1110314