俄羅斯烏克蘭恢復談判 傳雙方都認為有進展

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烏克蘭談判代表波多利雅科15日表示，烏克蘭與俄國雙方代表已恢復會談，他說，雙方都認為談判有所進展。圖為俄烏14日會談情況。（圖取自twitter.com/Podolyak_M）

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（中央社基輔15日綜合外電報導）烏克蘭談判代表波多利雅科今天表示，烏克蘭與俄國雙方代表已恢復會談，討論如何終結俄國入侵烏克蘭3週來的戰事。他並說，雙方都認為談判有所進展。

法新社報導，身為烏克蘭總統府顧問的波多利雅科（Mykhailo Podolyak）推文說，「談判正在進行」，烏方將爭取「停火和（俄國）由我國領土撤軍」。

雙方代表昨天展開第4輪談判後不久，宣布技術性暫停，今天再續談。

俄國克里姆林宮稍早表示，目前要對俄烏雙方結束衝突的談判下任何結論還為時過早。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴記者：「談判工作很複雜，但這項工作持續進行本身就是正面發展。」

他又說：「我們不想作任何預測。讓我們等待具體的結果。」（譯者：林治平）1110315