俄國提烏克蘭人道決議未獲支持 控西方施壓阻撓

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（中央社紐約聯合國總部17日綜合外電報導）俄羅斯草擬關於烏克蘭人道援助的決議，原應明天在聯合國安理會表決，但因內文對入侵烏克蘭隻字未提而被批評；俄方決定暫不要求表決，並抨擊西方施壓反對這項決議。

外交人士表示，草案未提及俄烏戰事的究責問題，也未承認俄國入侵烏克蘭，且沒有推動終結戰事或撤出俄軍，因此由15國組成的聯合國安全理事會多數成員可能會在表決中棄權，俄國的決議案過不了關。

安理會的西方成員國要求針對烏克蘭人道現況召開會議。俄國駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）今天在會中說：「許多代表團的不少成員與我們談到西方夥伴施加前所未有的壓力，說他們被施壓，包括敲詐和威脅。」他還說：「我們真的理解這些國家要承受這種攻勢有多麼困難。」

美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）會後向路透社表示：「這裡唯一使用脅迫手段的是俄羅斯人，他們必須這麼做才能得到任何人的支持。」

俄羅斯決定暫不要求表決這項決議，涅班濟亞說，俄國已改為要求明天召開會議，「用我們在特別軍事行動期間取得的新文件」來討論「美國在烏克蘭境內的生物實驗室」議題。

聯合國安理會上週已應俄羅斯要求開會討論相同議題，當時湯瑪斯-葛林斐德否認有所謂美國支持的烏克蘭生物武器實驗室。聯合國也表示，並無證據顯示烏克蘭擁有生物武器計畫。

俄羅斯將入侵烏克蘭一事稱為鎖定烏克蘭軍事設施的「特別軍事行動」，並否認攻擊平民。

聯合國主管政治事務的副秘書長狄卡洛（Rosemary DiCarlo）今天告訴安理會，聯合國人權機構在2月24日到3月15日之間，記錄到726人身亡，其中包括52名孩童，另有1174人受傷，包括63名孩童，「實際人數恐怕更多」，不過她並未點名罪魁禍首是誰。

狄卡洛說：「這些傷亡多數是在人口稠密地區使用大範圍爆炸性武器造成。數以百計住宅建物及醫院、學校遭到破壞或摧毀。」

她還表示：「不能否認烏克蘭平民傷亡之多，以及非軍用基礎設施遭到破壞的規模，這需要徹底調查和究責。」（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1110318