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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭7/300

戰火無情即刻救援 4名烏克蘭癌童抵美就醫

2022/3/23 17:04（3/23 17:37 更新）
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美國22日宣布，4名因俄羅斯入侵烏克蘭而中斷癌症治療的病童，已經送往美國田納西州一家醫院就醫。（圖取自twitter.com/SecBlinken）
美國22日宣布，4名因俄羅斯入侵烏克蘭而中斷癌症治療的病童，已經送往美國田納西州一家醫院就醫。（圖取自twitter.com/SecBlinken）
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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國今天宣布，4名因俄羅斯入侵烏克蘭而中斷癌症治療的病童，已經送往美國田納西州一家醫院就醫。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）推文宣布這項後送行動時表示：「兒童是危機中最脆弱的群體之一。」

推文說，這4名從9個月到9歲的病童「需要緊急、高度專業化的治療」，文中附有病童的照片。

美國國務院說，這些病童最初是從烏克蘭後送到波蘭，他們昨天在親人陪同下，繼續送往田納西州曼菲斯市（Memphis）聖猶大兒童研究醫院（St. Jude Children's Research Hospital）。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）發表聲明說：「病童在醫院裡將能安全恢復因俄軍入侵而中斷的重要癌症治療。」

他說：「我們感到自豪，能與歐洲夥伴攜手治療烏克蘭病童。這些兒童因俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）開啟戰端，而無法在烏克蘭接受挽救生命的醫療。」

普萊斯說：「我們和歐洲夥伴以及烏克蘭夥伴保持會商，只要我們有額外的能力收治類此特殊病例，就會繼續這麼做。」（譯者：林沂鋒/核稿：張佑之）1110323

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