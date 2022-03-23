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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭4/300

日相岸田：澤倫斯基演說令人感動 擬增人道援助

2022/3/23 19:50（3/23 20:17 更新）
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烏克蘭總統澤倫斯基23日在日本國會發表視訊演說，日相岸田文雄（圖）稱讚他的決心與勇氣令人動容。（共同社）
烏克蘭總統澤倫斯基23日在日本國會發表視訊演說，日相岸田文雄（圖）稱讚他的決心與勇氣令人動容。（共同社）
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（中央社東京23日綜合外電報導）日本首相岸田文雄今天聽完烏克蘭總統澤倫斯基在日本國會發表的視訊演說後表示，「這種想以強烈決心與勇氣堅守國民的姿態令人感動」，還說會考慮再提供烏克蘭人道援助。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）今天在日本國會視訊演說時，對日本立即向烏克蘭伸援表達謝意，「亞洲第一個開始對俄羅斯施壓的就是日本」，希望日本繼續對俄羅斯進行經濟制裁。

日本TBS電視台報導，全程在場聆聽演說的岸田會後受訪說，澤倫斯基在極為困難的狀況下，仍展現出想以強烈決心與勇氣堅守祖國及烏克蘭民眾的姿態，令人感動。

岸田說，日本政府日前已決定提供烏克蘭一億美元人道援助，接下來會考慮再提供追加人道援助。

他還說，正在考量對俄羅斯再祭出進一步制裁措施；絕不容許俄羅斯暴行，整個國際社會必須確實協助正面臨困難的烏克蘭人民。

岸田今天深夜將啟程前往比利時出席七大工業國集團（G7）領袖會議，這場會議預料將討論到對俄羅斯的制裁措施及對烏克蘭的人道援助等議題。（譯者：黃名璽/核稿：劉學源）1110323

烏克蘭總統澤倫斯基23日在日本國會視訊演說，盼日本持續對俄羅斯經濟制裁。（共同社）
烏克蘭總統澤倫斯基23日在日本國會視訊演說，盼日本持續對俄羅斯經濟制裁。（共同社）
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