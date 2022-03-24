朴槿惠出院返故鄉大邱 願續為韓國盡棉薄之力

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（中央社記者廖禹揚首爾24日專電）去年底獲特赦出獄的韓國前總統朴槿惠今天出院返回故鄉大邱，對仍願意接納她的當地居民表達感謝，「過去我沒能實現的，現在有他人來延續」，並說願為故鄉及韓國盡棉薄之力。

朴槿惠2017年因閨密干政案被關押，之後鋃鐺入獄，去年底特赦獲釋後留在醫院治療，今天是時隔5年公開露面。

朴槿惠上午8時32分左右在三星首爾醫院現身，在醫院門口簡單向國民致意，表示「托大家的福，我已經康復許多」，並感謝醫護及相關人員在這段時間的悉心照顧，但未回覆關於未來計畫等媒體提問。

前往國立顯忠院祭拜父親、前總統朴正熙後，朴槿惠踏上返鄉歸途，約在中午時分抵達位於大邱市達城郡的私宅並正式發表對國民問候。據韓聯社報導，現場活動一度因一名市民向朴槿惠丟擲燒酒瓶而中斷。

「雖然我有許多不足，讓各位失望，但很感謝還是有許多人來迎接我。」朴槿惠說，24年前第一次來到這個地方時，馬上受到溫暖接納，讓她得以在首次出戰國會議員補選時就當選，之後連續4任當選國會議員、一路走向總統大位。

而這次特赦發表後，朴槿惠表示，在許多媒體報導上看到達城居民希望她回到當地安享晚年，讓她決定在達城購屋定居。

朴槿惠說，曾說要為國為民努力，但「還有許多未實現的夢」；而沒能實現的夢想，現在有其他人繼續來實現，「為了我的故鄉大邱的躍進、大韓民國更好的發展，我也願盡棉薄之力」。

代表保守派在野黨國民力量當選下屆總統的尹錫悅今天向媒體表示，下週開始走訪地方時將順道拜會朴槿惠。對於媒體詢問是否會邀請朴槿惠出席就職典禮，尹錫悅欣然表示，理應邀請前總統出席。

對此，朴槿惠的親信、律師柳榮夏表示，尹錫悅尚未就此事聯繫，若朴槿惠收到聯絡並回覆時，會再通知媒體。

朴槿惠因閨密干政案及收受國家情報院特別經費等，遭判22年有期徒刑；因健康狀況惡化，2021年11月22日起在三星首爾醫院住院治療；同年底因特赦獲釋時仍在院中，之後持續住院治療至今天出院。（編輯：馮昭）1110324