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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄駐聯合國副大使：若北約挑釁 俄國有權用核武

2022/3/24 14:45
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（中央社基輔23日綜合外電報導）俄羅斯駐聯合國副大使紀柏梁（Dmitry Polyanskiy）表示，如果受到北大西洋公約組織（NATO）「挑釁」，俄國有權使用核武。

俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）的發言人昨天說，如果俄國覺得面臨「攸關存亡」的威脅，總統可能會按下核按鈕。

英國天空新聞網（Sky News）報導，被問到蒲亭讓全球其他地方面臨核戰可能性是否為正確時，紀柏梁回說：「如果俄國被北約挑釁，如果俄國遭北約攻擊，為什麼不對，我們是核武大國。」

他說：「我不覺得這麼說是對的，但威脅俄羅斯、試圖干預也是不對的。因此，當你們在與核武大國打交道時，當然必須計算你的行為引發的所有可能後果。」

紀柏梁還說：「我不認為我們在烏克蘭犯下戰爭罪。當然，這種事不是由我評估，我不在當地，你也不在當地。你們看的是影片，看的是許多被認為是假新聞的影片。你們相信一種說法，我們相信另一種。」

天空新聞網將美聯社記者在烏克蘭馬立波市（Mariupol）拍攝的照片給紀柏梁看，畫面是公寓大樓遭俄羅斯飛彈擊中，還有烏克蘭兒童的遺體被埋在狹窄溝渠內，但紀柏梁拒絕承認這是俄國做的。

紀柏梁聲稱是烏克蘭在攻擊自己的建築與平民，他說：「我們從一開始就說，我們的軍隊沒有對烏克蘭平民構成威脅。」（譯者：張曉雯/核稿：陳彥鈞）1110324

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