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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯若同意停火撤軍 英：可以解除制裁

2022/3/27 08:43
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（中央社倫敦26日綜合外電報導）英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）今天指出，英國可以解除針對俄羅斯入侵烏克蘭所祭出的制裁，但前提是莫斯科必須承諾全面停火並撤出軍隊。

特拉斯在接受「週日電訊報」（Sunday Telegraph）範圍廣泛的訪問時表示，若要英國鬆綁對俄國數以百計個人與實體所實施的制裁，克里姆林宮還必須同意「不再進一步侵略」烏克蘭。

特拉斯受訪時表示，「唯有全面停戰、撤軍，並承諾不再進一步侵略，制裁才能解除」。

「除此之外，未來如果再有侵略情事，仍有機會恢復制裁。」

特拉斯點出，俄羅斯過去有多次簽了協定事後卻不予遵守的紀錄，因此與俄接觸「必須要有強硬的應對措施」，而「制裁正是強硬的因應措施，是我認為可以動用的實際作為」。

法新社報導，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）先前也做過類似評論，說針對俄國實施的大範圍制裁措施「設計初衷並非永久性的」，莫斯科若改變作為就可以「予以解除」。

特拉斯在與「週日電訊報」訪談中還透露，她在外交部設立專家協商小組，協助烏克蘭與俄羅斯進行和平談判。

然而，她警告說，「唯有俄羅斯嚴肅看待協商」，這才能發揮作用。

特拉斯補充說：「現階段，我不認為他們嚴肅看待此事，所以我才會說要取得和平，我們就必須強硬。」

她指出，同時間，英國和其他盟國必須「加強對俄羅斯的制裁」並「進一步提供武器給烏克蘭」。

另外，特拉斯表示，英國和歐洲聯盟因為俄烏危機而更加緊密，一反先前因為英國脫歐而趨緊的雙邊關係。她說：「針對此次危機我想點出的是，英國與歐盟非常非常緊密地合作。」

「當然，兩方仍有意見相左之處。但基本上，我們都是民主國家，我們都相信自由、相信人民選擇自己政府的權利，我們在這場仗上十分團結。」（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1110327

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