不鼓勵前往戰區 歐盟7國籲勿加入烏克蘭志願軍

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

法國內政部長達馬南在布魯塞爾會談後表示：「當然不鼓勵人民前往戰區。」（圖取自facebook.com/gerald.darmanin）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社布魯塞爾28日綜合外電報導）歐洲聯盟（EU）7國今天一致呼籲人民，不要加入烏克蘭對抗俄羅斯入侵軍隊的軍事抵抗；提出這項呼籲的有法國、德國、荷蘭、西班牙、義大利、盧森堡和比利時的司法部長。

上述國家今天在布魯塞爾召開會議，根據會後發布的聲明，7國司法部長「一致勸阻歐洲民眾加入」志願軍，前往參與在烏克蘭的戰爭。

俄軍2月24日入侵烏克蘭後，烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）公開號召外國人士前往救援烏克蘭，加入「國際聯軍」，與烏克蘭人並肩作戰。

烏克蘭當局本月6日表示，有約2萬人響應澤倫斯基的號召。

法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）在布魯塞爾會談後表示：「我們當然不鼓勵人民前往戰區。」

達馬南說：「據我所知，能確認從法國出發的班機很少…幾乎可以說是沒有。」歐盟有27個成員國，目前由法國擔任輪值主席國。（譯者：李晉緯/核稿：李佩珊）1110329