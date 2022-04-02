COVID-19全球最新情報4/2

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（中央社台北2日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行，日本確診病例攀升，日媒指恐有第7波疫情；中國3月染疫破10萬人，上海病例數仍快速上升；美國宣布撤銷疫情期間限制移民入境命令。

兩項在1日公布的新研究顯示，曾感染過COVID-19並康復，且完整接種過疫苗，這樣具「混合免疫力」的人，在對抗病毒上擁有最強的保護力。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間2日上午7時，全球至少614萬7162人感染COVID-19病逝，至少4億8916萬3533人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中1日在疫情記者會中宣布，新增104例本土病例，再創今年單日新高，另有132例境外移入病例、沒有死亡個案。

國內1日新增104例本土病例遍及9縣市，以新北40例最多；且中和某公寓疑和台東等3群聚有足跡或序列相關，疑為同起傳播鏈；另新增12例感染源待釐清個案，正在疫調中。

行政院長蘇貞昌2月底要求公私部門都要有主管防疫的專責人員「防疫長」。教育部發函各級學校，要求在4月7日前填報「防疫長」名冊資訊。

● 中國

中國官方1日通報新增1787例本土確診，另有5442例本土無症狀感染，其中上海市的本土確診加無症狀感染共4502例，疫情嚴峻。

中國國務院聯防聯控機制1日指出，中國大陸3月COVID-19本土病例累計10萬3965例，波及29個省分；上海市疫情正處於快速上升階段，已有逾3.6萬人染疫，近期感染者數量仍將增加。

上海浦東完成核酸篩查後，1日起進入階梯式管控，有陽性感染者的單位或場所列為封控區，居民不能離家，其他地方劃為管控區或防範區，民眾活動受限制。浦西開始核酸檢測。

● 香港

香港1日新增5823人確診，單日確診人數正下降。衛生官員表示，2月初曾有2例境外移入病例帶有混合Omicron變異株「XE」，但沒有進入社區。

● 日本

日本少子化擔當大臣野田聖子1日確診，是日本首位染疫的內閣成員；野田目前在家休養，其他內閣成員中沒有密切接觸者。

朝日電視台報導，日本3月31日全境通報新增5萬1902例，47個都道府縣中有34地的確診病例數比前一週增加，報導指出恐是發生第7波疫情的預兆。

● 新加坡

新加坡1日起擴大開放邊境，允許來自「一般旅遊」類別國家及地區的旅客，只要已完整接種疫苗，入境後免隔離、免檢測。星馬也對彼此擴大陸路邊境開放，新柔長堤車流重現。

新加坡3月29日起擴大放寬防疫措施，包括戶外不強制戴口罩，不過像是地鐵等室內場所仍需繼續戴口罩。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年3月29日

● 越南

越南爆發官商勾結哄抬檢測試劑組醜聞。越共中央檢查委員會表示，衛生部長阮清龍、曾任科技部長的河內市長朱玉英與部分高階官員應對把關不力負起責任。

※ 歐洲

● 俄羅斯

路透社根據俄羅斯聯邦統計局（Rosstat）1日最新數據彙整，俄羅斯因相關COVID-19死亡人數已近77萬8000人。

※ 美洲

● 美國

根據一份聲明，美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）確診，出現輕微症狀，正居家辦公中。而他最近才見過總統拜登。

美國1日宣布，撤銷因疫情肆虐、要求驅逐抵達邊境移民的公共衛生命令，5月23日起生效。（編輯：陳正健/核稿：盧映孜）1110402