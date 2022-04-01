上海浦東進入階梯式管控 封控區居民不可離家

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北1日電）上海浦東完成核酸篩查後，今天起進入階梯式管控，有陽性感染者的單位或場所列為封控區，居民不能離家，其他地方劃為管控區或防範區，民眾活動受限制。浦西今起開始核酸檢測。

上海從3月28日起以黃浦江為界，分兩區先後封閉管控及進行核酸篩查。

綜合陸媒報導，上海今早舉行疫情防控工作新聞發布會，上海市衛生健康委主任鄔驚雷表示，第一批浦東、浦南以及毗鄰區域完成篩查，綜合研判篩查結果後，根據國家聯防聯控機制的相關要求，下一步將實施階梯式管控。

階梯式管控是將地方分為封控區、管控區或防範區。

有陽性感染者涉及的居民小區（單位、場所）所在網格化單元及毗鄰網格化單元，會劃為封控區，實行「區域封閉、足不出戶、服務上門」。

有封控小區（單位、場所）所在街鎮的其他區域，劃為管控區，實行「人不出小區、嚴禁聚集」，原則上居家，每戶每天可安排一人分時有序至小區指定區域，無接觸式取用配送物資。

除封控區、管控區以外的其他區域，劃為防範區，實行「強化社會面管控，嚴格限制人員聚集規模」，民眾要主動減少外出、減少聚集，非必要不出門，倡導居家辦公，不跨行政區流動，不跨黃浦江流動。防範區內的餐飲場所仍然暫停餐廳用餐，只提供到店自取或外送。

鄔驚雷表示，封控區、管控區和防範區實施動態調整，管控區和防範區內一旦發現感染者，所在區域會提升管理並落實相應措施。

他表示，通過科學劃定防控區域，更加精準分類管理，有效遏制疫情在社區蔓延，「努力用最小的代價實現最大的防控效果，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響」。

鄔驚雷表示，浦東、浦南以及相關毗鄰地區4天內進行了2次核酸篩查，採樣人次超過1800萬。從2次篩查的初步結果分析，陽性檢出率有所下降，初步達到了預定目標，即通過連續篩查減少檢出率，讓真正陽性感染者數目減少，盡快切斷傳播。

今天起浦西地區全面展開核酸篩查，這一批涉及人數1600萬人、管控範圍更大，涉及12個區。（編輯：陳沛冰/曹宇帆）1110401