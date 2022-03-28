上海封控令衝擊供應鏈 台廠：出貨恐遞延

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中國上海疫情升溫，28日分區封控，主要台廠均回報影響不大，但運輸成本恐增，位在江蘇的PCB大廠坦言「物流亂成一團」。圖為上海醫護人員上門為民眾採檢。（中新社）

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（中央社記者江明晏台北28日電）因應疫情升溫，中國上海今天分區封控，主要台廠均回報影響不大，但運輸成本恐增，位在江蘇的PCB大廠坦言「物流亂成一團」，目前只能「見招拆招」，預料會出貨遞延。

上海COVID-19疫情清零壓力大，今天展開分區封控措施，封控區內將暫停地鐵等公共運輸。經濟部長王美花表示，經濟部工業局會聯繫台商，廠商出貨可能受到些許影響。

根據通告，3月28日開始分區分批實施核酸篩查，第1批先行實施封控，開展核酸篩查，至4月1日凌晨5時解封。同時，浦西地區重點區域繼續實施封控管理；第2批自4月1日凌晨3時起，對浦西地區實施封控，開展核酸篩查，4月5日3時解封。

根據主要台灣廠商回報，部分停工、部分生產如常，但物流運輸成本恐增加；台積電表示，生產不受影響；日月光投控說明，營運影響例如物流成本增加、員工關懷成本會增加，但對營收影響相當有限。

筆電代工廠英業達上海廠停工至4月1日，改由捷克及墨西哥廠支援出貨；廣達預計4月1日至5日停工，緯創及仁寶昆山廠、和碩上海廠目前營運正常。

半導體檢測業者閎康表示，上海市採取分區封控措施，影響最大的是交通遭到阻絕，不僅上海子公司閎康技術檢測（上海）員工出勤受到影響，接單也會受到影響。對於上海外圍的客戶，閎康會建議客戶送往廈門或台灣檢測，只是要視客戶意願而定，此外，相關運費成本也會因而增加。

半導體暨面板製程供應系統廠朋億指出，子公司冠禮控制（上海）是以組裝式作業為主，因此配合當地政府防疫工作，自3月28日至4月1日停工，待封控期結束後，再加班趕工。

而部分PCB（印刷電路板）廠商的主要生產基地位於江蘇昆山市，由江蘇省管轄，較不受上海封城令影響。但是，PCB廠商產品主要銷售給當地組裝廠，再由組裝廠運往各地，組裝廠會視品牌廠商訂單調整生產線和運輸方式，部分汽車板銷往歐美，需要透過上海海運，影響狀況仍待評估。

位在江蘇的PCB大廠高層表示，目前生產不會有問題，但坦言「物流亂成一團」，由於上海封控分區的相關實施細節還沒出爐，所以目前生產出來的板材，在送去多位於上海的打件廠途中，可能會遇到阻礙，能不能運進去都還是未知數，目前只能「見招拆招」，預料會有出貨遞延的狀況。

不過，高層坦言，目前封城的氣氛和手段已經不像2年前那樣嚴厲和恐慌，這次主要是降低流動，預料會有提供商業流動的政策盡快宣布，上游材料由於庫存充足還不需要太擔心，短期出貨可能會被耽擱，長期來說，則不會有太嚴重的波及。（編輯：楊凱翔）1110328