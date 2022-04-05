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俄反制再祭峻法 遵循西方制裁者最高判10年

2022/4/5 13:38
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（中央社莫斯科4日綜合外電報導）國際傳真社（Interfax）今天報導，俄羅斯議員對下議院遞交草案，草案明定，若在俄國遵守西方制裁，最高可處10年徒刑與罰款。

法案若通過，就是莫斯科2月24日對烏克蘭採取「特殊軍事行動」（special military operation）、西方以空前經濟制裁回應以來，俄國更進一步收緊法律。

國際傳真社引述議員克拉舍寧尼科夫（Pavel Krasheninnikov）報導，這項旨在避免俄國經濟惡化的法案，仍需國會通過與總統蒲亭（Vladimir Putin）簽署才能成為法律。

根據國際傳真社，克拉舍寧尼科夫表示，包括半國營公司在內，俄國多家企業因擔心也被列入制裁名單，拒絕和遭制裁的銀行與公司合作。

國際傳真社引述克拉舍寧尼科夫報導：「如果俄羅斯聯邦有人決定限制俄國聯邦公民、其法律實體、機構或組織的權利與自由，就該負起刑事責任。」

俄羅斯議員3月初通過刑法修正案明定，散布「假」消息者將被處以罰款或刑期，公開呼籲制裁俄羅斯者也會處以罰款。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110405

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